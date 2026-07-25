۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۲

فرماندار شهرستان بهمئی

توجه وزیر میراث‌فرهنگی به بهمئی، امیدها برای توسعه گردشگری را افزایش داده است

توجه وزیر میراث‌فرهنگی به بهمئی، امیدها برای توسعه گردشگری را افزایش داده است

فرماندار شهرستان بهمئی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نگاه مثبت وزیر میراث‌فرهنگی به شهرستان بهمئی، ابراز امیدواری کرد با همراهی بیشتر مسئولان استانی، روند تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه‌ها شتاب بگیرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، لطف‌الله ایرمی، فرماندار شهرستان بهمئی شامگاه پنجشنبه یکم مرداد ۱۴۰۵ در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، ضمن قدردانی از توجه وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به ظرفیت‌ها و نیازهای این شهرستان، بر ضرورت پیگیری دقیق‌تر مصوبات و تقویت روند تخصیص اعتبارات تأکید کرد.

او با اشاره به رویکرد حمایتی وزیر نسبت به توسعه مناطق کمتر برخوردار، گفت: توجه وزیر میراث‌فرهنگی به شهرستان بهمئی و ظرفیت‌های گردشگری این منطقه، اقدامی ارزشمند و امیدبخش است و انتظار می‌رود نتایج این نگاه مثبت، در روند تخصیص اعتبارات و اجرای طرح‌های مرتبط نیز بیش از پیش نمایان شود.

فرماندار بهمئی با بیان اینکه شهرستان از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری برخوردار است، افزود: با وجود تأکیدات صورت‌گرفته در سفر استانی وزیر میراث‌فرهنگی، تاکنون اعتباری از محل منابع مربوط به حوزه گردشگری لیکک اختصاص نیافته است و امید می‌رود با پیگیری‌های بعدی، این موضوع در اولویت توجه و اقدام قرار گیرد.

ایرمی اظهار کرد: انتظار می‌رود استاندار و مجموعه مدیریت استان با دقت، درایت و نگاه حمایتی بیشتری این موضوع را دنبال کنند تا زمینه برای بهره‌مندی شهرستان بهمئی از مصوبات و ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده فراهم شود.

فرماندار بهمئی ادامه داد: توسعه گردشگری این شهرستان، افزون بر ظرفیت‌سازی اقتصادی، می‌تواند در معرفی توانمندی‌های فرهنگی و طبیعی منطقه و تقویت اشتغال محلی نیز نقش‌آفرین باشد، از این رو توجه به این بخش باید در چارچوب یک نگاه متوازن و آینده‌نگر دنبال شود.

ایرمی با تأکید بر ضرورت شفافیت در روند اجرای مصوبات، تصریح کرد: اگر پیگیری‌های صورت‌گرفته در سطح ملی با همراهی و اهتمام بیشتر در سطح استان تکمیل شود، بسیاری از مطالبات شهرستان در حوزه گردشگری و زیرساختی قابلیت تحقق خواهد داشت.

فرماندار بهمئی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی نیازهای زیرساختی شهرستان اشاره کرد و گفت: در کنار موضوع گردشگری، برخی نیازهای اولیه در حوزه خدمات‌رسانی، کشاورزی و جاده‌های روستایی نیز نیازمند توجه بیشتر است تا روند توسعه شهرستان با توازن و اثربخشی بهتری دنبال شود.

ایرمی افزود: در بخش کشاورزی و برخی محورهای روستایی، ضرورت تأمین و تعمیر تجهیزات خدماتی از جمله تانکر آب به‌وضوح احساس می‌شود و انتظار می‌رود در این زمینه نیز با نگاه حمایتی و تصمیم‌گیری به‌موقع، مشکلات موجود کاهش یابد.

فرماندار بهمئی همچنین با اشاره به طولانی شدن برخی فرآیندهای اداری، بیان کرد: تسریع در پاسخ به استعلام‌ها و کاهش بروکراسی اداری می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شهرستان داشته باشد و این مسئله نیازمند همراهی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مرتبط است.

ایرمی خاطرنشان کرد: شهرستان بهمئی آمادگی دارد در چارچوب ضوابط و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، روند جذب و تسویه اعتبارات را با جدیت دنبال کند، اما تحقق کامل اهداف توسعه‌ای، مستلزم توجه عملی و حمایت مؤثر در سطوح مختلف تصمیم‌گیری است.

فرماندار بهمئی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم نگاه مثبت وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و پیگیری جدی‌تر مسئولان استانی، موانع موجود به‌تدریج برطرف شود و شهرستان بهمئی بتواند در حوزه گردشگری، زیرساخت و خدمات عمومی، از فرصت‌های پیش‌رو بهره بیشتری ببرد.

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کد خبر 1405050300072
امیر امیرپور
دبیر مرضیه امیری

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