به گزارش خبرنگار میراث آریا، لطفالله ایرمی، فرماندار شهرستان بهمئی شامگاه پنجشنبه یکم مرداد ۱۴۰۵ در نشست شورای برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، ضمن قدردانی از توجه وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به ظرفیتها و نیازهای این شهرستان، بر ضرورت پیگیری دقیقتر مصوبات و تقویت روند تخصیص اعتبارات تأکید کرد.
او با اشاره به رویکرد حمایتی وزیر نسبت به توسعه مناطق کمتر برخوردار، گفت: توجه وزیر میراثفرهنگی به شهرستان بهمئی و ظرفیتهای گردشگری این منطقه، اقدامی ارزشمند و امیدبخش است و انتظار میرود نتایج این نگاه مثبت، در روند تخصیص اعتبارات و اجرای طرحهای مرتبط نیز بیش از پیش نمایان شود.
فرماندار بهمئی با بیان اینکه شهرستان از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه گردشگری برخوردار است، افزود: با وجود تأکیدات صورتگرفته در سفر استانی وزیر میراثفرهنگی، تاکنون اعتباری از محل منابع مربوط به حوزه گردشگری لیکک اختصاص نیافته است و امید میرود با پیگیریهای بعدی، این موضوع در اولویت توجه و اقدام قرار گیرد.
ایرمی اظهار کرد: انتظار میرود استاندار و مجموعه مدیریت استان با دقت، درایت و نگاه حمایتی بیشتری این موضوع را دنبال کنند تا زمینه برای بهرهمندی شهرستان بهمئی از مصوبات و ظرفیتهای پیشبینیشده فراهم شود.
فرماندار بهمئی ادامه داد: توسعه گردشگری این شهرستان، افزون بر ظرفیتسازی اقتصادی، میتواند در معرفی توانمندیهای فرهنگی و طبیعی منطقه و تقویت اشتغال محلی نیز نقشآفرین باشد، از این رو توجه به این بخش باید در چارچوب یک نگاه متوازن و آیندهنگر دنبال شود.
ایرمی با تأکید بر ضرورت شفافیت در روند اجرای مصوبات، تصریح کرد: اگر پیگیریهای صورتگرفته در سطح ملی با همراهی و اهتمام بیشتر در سطح استان تکمیل شود، بسیاری از مطالبات شهرستان در حوزه گردشگری و زیرساختی قابلیت تحقق خواهد داشت.
فرماندار بهمئی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی نیازهای زیرساختی شهرستان اشاره کرد و گفت: در کنار موضوع گردشگری، برخی نیازهای اولیه در حوزه خدماترسانی، کشاورزی و جادههای روستایی نیز نیازمند توجه بیشتر است تا روند توسعه شهرستان با توازن و اثربخشی بهتری دنبال شود.
ایرمی افزود: در بخش کشاورزی و برخی محورهای روستایی، ضرورت تأمین و تعمیر تجهیزات خدماتی از جمله تانکر آب بهوضوح احساس میشود و انتظار میرود در این زمینه نیز با نگاه حمایتی و تصمیمگیری بهموقع، مشکلات موجود کاهش یابد.
فرماندار بهمئی همچنین با اشاره به طولانی شدن برخی فرآیندهای اداری، بیان کرد: تسریع در پاسخ به استعلامها و کاهش بروکراسی اداری میتواند نقش مهمی در پیشبرد پروژههای عمرانی و توسعهای شهرستان داشته باشد و این مسئله نیازمند همراهی و هماهنگی بیشتر دستگاههای مرتبط است.
ایرمی خاطرنشان کرد: شهرستان بهمئی آمادگی دارد در چارچوب ضوابط و برنامهریزیهای انجامشده، روند جذب و تسویه اعتبارات را با جدیت دنبال کند، اما تحقق کامل اهداف توسعهای، مستلزم توجه عملی و حمایت مؤثر در سطوح مختلف تصمیمگیری است.
فرماندار بهمئی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم نگاه مثبت وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و پیگیری جدیتر مسئولان استانی، موانع موجود بهتدریج برطرف شود و شهرستان بهمئی بتواند در حوزه گردشگری، زیرساخت و خدمات عمومی، از فرصتهای پیشرو بهره بیشتری ببرد.
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