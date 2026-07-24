«مَندو» سفیر تازه گردشگری فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در آلمان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مستند کوتاه «مَندو» از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر یاسوج، به جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه دِتمولد آلمان راه یافت؛ رویدادی معتبر که سالانه میزبان بیش از سه هزار فیلم کوتاه از حدود ۸۰ کشور جهان است و حضور در آن، برای هر اثر، یک فرصت مهم در مسیر دیده‌شدن جهانی به شمار می‌رود.

این موفقیت، افزون بر ارزش هنری، می‌تواند زمینه‌ای مؤثر برای معرفی داشته‌های فرهنگی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد در سطح بین‌المللی فراهم کند.

عبدالکریم عبودی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه عصر در این باره گفت: این اثر از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران، دفتر یاسوج است و برای رقابت در جشنواره‌ای انتخاب شده است که هر سال میزبان هزاران فیلم کوتاه از ده‌ها کشور جهان است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه بیان کرد: چنین رویدادی، بستر مناسبی برای دیده‌شدن توان هنری فیلم‌سازان جوان استان و همچنین معرفی غیرمستقیم فرهنگ، سبک زندگی، پیشینه اجتماعی و جذابیت‌های بومی این خطه به مخاطبان جهانی فراهم می‌کند.

این مقام فرهنگی با اشاره به ماهیت انسان‌دوستانه جشنواره دِتمولد افزود: این رویداد با شعار «دسترسی برابر به فرهنگ برای همه»، بستری فراگیر برای بهره‌مندی طیف‌های مختلف مخاطبان از آثار هنری ایجاد کرده و با استفاده از فناوری‌های زیرنویس و توصیف صوتی، امکان تماشای فیلم‌ها را برای افراد دارای اختلال شنوایی یا بینایی نیز تسهیل کرده است.

او تاکید کرد: چنین رویکردی، جایگاه فرهنگ و هنر را به‌عنوان ابزاری برای گسترش ارتباط ملت‌ها و شناخت عمیق‌تر جوامع محلی، از جمله مناطق دارای ظرفیت گردشگری فرهنگی، تقویت می‌کند.

«مَندو»؛ فراتر از یک موفقیت سینمایی.

عبودی با اشاره به راه‌یابی «مَندو» به یک جشنواره بین‌المللی گفت: این جشنواره در عین حال حامل این پیام است که سینمای مستند می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای معرفی جاذبه‌های کمتر دیده‌شده ایران تبدیل شود.

او با تاکید بر اینکه هر اثر مستند موفق، تنها یک روایت تصویری نیست؛ بلکه پنجره‌ای برای شناخت اقلیم، فرهنگ، آیین‌ها، سرمایه‌های اجتماعی و زیست محلی یک منطقه است، افزود: از این منظر، حضور «مَندو» می‌تواند در تقویت برند فرهنگی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد نیز مؤثر باشد.

عبودی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مستند «مَندو» پیش از این نیز در جشنواره‌های معتبر داخلی خوش درخشیده و جوایز ارزشمندی را از آن خود کرده است. از جمله افتخارات این اثر می‌توان به کسب عنوان بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم صد، بهترین فیلم از جشنواره منطقه‌ای آب و انرژی به میزبانی سازمان یونسکو و همچنین جایزه بهترین فیلم از جشنواره بین‌المللی مقاومت اشاره کرد.

رئیس اداره فرهنگ ارشاد شهرستان کهگیلویه ادامه داد: این کارنامه موفق نشان می‌دهد «مَندو» توانسته است در سطوح مختلف، نظر داوران و مخاطبان را جلب کند و اکنون با ورود به عرصه بین‌المللی، مرحله تازه‌ای از اثرگذاری خود را آغاز کرده است.

سینما؛ ابزار نوین معرفی گردشگری فرهنگی استان

در شرایطی که بسیاری از مقاصد گردشگری جهان از ظرفیت سینما، مستند و روایت‌های تصویری برای معرفی هویت محلی خود بهره می‌برند، موفقیت آثاری مانند «مَندو» می‌تواند برای کهگیلویه و بویراحمد نیز یک الگوی مؤثر باشد.

استانی با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، فرهنگ غنی، پیشینه اجتماعی و قابلیت‌های هنری فراوان، نیازمند روایت‌هایی ماندگار و حرفه‌ای برای حضور در ذهن مخاطبان ملی و جهانی است و سینمای مستند می‌تواند این نقش را به شکلی هدفمند ایفا کند.

در ادامه سعید کریمی، رئیس انجمن سینمای جوان دفتر یاسوج، با تبریک این موفقیت به جامعه هنری استان اظهار داشت: حضور «مَندو» در جشنواره بین‌المللی دِتمولد آلمان، نخستین گام جهانی این اثر و فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌های سینمای مستند ایران و به‌ویژه استعدادهای جوان کهگیلویه و بویراحمد در سطح جهانی است. این حضور، علاوه بر تثبیت جایگاه هنری فیلم‌سازان استان، می‌تواند در معرفی چهره فرهنگی و جذابیت‌های بومی منطقه نیز اثرگذار باشد.

کریمی خاطرنشان کرد: انجمن سینمای جوان دفتر یاسوج طی سال‌های اخیر با تمرکز بر برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، حمایت از تولید آثار کوتاه و استعدادیابی، نقش مؤثری در ارتقای سطح کیفی سینمای استان و معرفی فیلم‌سازان جوان به عرصه‌های ملی و بین‌المللی ایفا کرده است.

او گفت: برآیند این تلاش‌ها اکنون در موفقیت فیلم‌سازانی همچون جابر بادیاد نمایان شده و می‌تواند مسیر تازه‌ای برای پیوند هنر، هویت محلی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان ایجاد کند.

یک فرصت فراتر از جشنواره.

راهیابی «مَندو» به جشنواره دِتمولد را باید فراتر از حضور یک فیلم در یک رویداد سینمایی ارزیابی کرد. این اتفاق، نشانه‌ای از ظرفیت بالای هنر مستند در بازنمایی ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف کشور است و برای کهگیلویه و بویراحمد نیز فرصتی به شمار می‌رود تا با تکیه بر زبان تصویر، بیش از گذشته در نقشه گردشگری فرهنگی ایران و جهان دیده شود.

هر موفقیت بین‌المللی از این دست، می‌تواند پلی میان هنر، شناخت فرهنگی و توسعه گردشگری باشد؛ پلی که اگر با برنامه‌ریزی و حمایت ادامه‌دار همراه شود، دستاوردهای آن محدود به یک جشنواره نخواهد ماند.

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