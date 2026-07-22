به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ ابراهیم جانی‌نسب،فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد بعد از ظهر امروز سی و یکم تیرماه ۱۴۰۵ از یک اقدام بی‌سابقه و جهادی برای صیانت از این سرمایه‌های بی‌نظیر گردشگری خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های دقیق و تلاش شبانه‌روزی، عملیات اجرایی ۷۳۰ کیلومتر آتش‌بر در عرصه‌های طبیعی استان با موفقیت به پایان رسیده است.

او با اشاره به نقش حیاتی این خطوط حائل در جلوگیری از گسترش حریق‌های احتمالی در مقاصد پربازدید بیان کرد: آتش‌سوزی در فصول گرم سال، بزرگترین تهدید برای زیرساخت‌های بوم‌گردی و مناظر طبیعی است و این آتش‌برها همچون یک کمربند امنیتی قدرتمند، ضامن بقای جاذبه‌های توریستی و استمرار حضور طبیعت‌گردان خواهند بود.

این مقام مسئول همچنین با تأکید بر اهمیت مشارکت همگانی در حفظ محیط‌زیست و پایداری صنعت توریسم افزود: تأمین امنیت کامل عرصه‌های طبیعی تنها با تلاش نهادهای متولی محقق نمی‌شود و به شدت نیازمند همراهی تمامی ساکنان روستاهای هدف گردشگری، فعالان بوم‌گردی و مسافران در پیشگیری از بروز حوادث ناگوار است.

اجرای این حجم عظیم از پروژه‌های پیشگیرانه، علاوه بر کاهش چشمگیر خسارات زیست‌محیطی، پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به حوزه گردشگری دارد تا با خیالی آسوده و در سایه امنیت کامل، به توسعه پایدار بوم‌گردی در نگین سبز زاگرس بپردازند.

انتهای پیام/