به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مسعود حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد عصر چهارشنبه ۳۱ تیرماه در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع دستی در پارک ولایت شهر یاسوج با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه ارتقای بهرهوری استان، توسعه بازارچههای محلی را از مهمترین برنامههای در دست اجرا عنوان کرد و اظهار کرد: برنامههای ابلاغی وزارت کشور در حوزه بهرهوری و حمایت از تولید در استان در حال پیگیری است.
وی افزود: وزارت کشور سه محور زنجیره ارزش راهبردی، ایجاد بازارچههای محلی و تسهیل و رفع موانع تولید را به استانها ابلاغ کرده و اجرای این برنامهها در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.
معاون توسعه مدیریت منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در چارچوب برنامه ارتقای بهرهوری سال ۱۴۰۴، زنجیره ارزش راهبردی با تمرکز بر ظرفیتهای بخش صنعت و معدن در نیمه دوم سال گذشته اجرایی شد.
حسینی تصریح کرد: مستندات مربوط به سایر محورهای ابلاغی نیز در موعد مقرر تکمیل و برای بررسی به مراجع ذیربط ارسال شده است.
وی با اشاره به برنامه ایجاد بازارچههای محلی افزود: این طرح بر اساس نیازسنجی و بررسی ظرفیتهای شهرهای مختلف استان در دستور کار قرار گرفته و روند اجرای آن ادامه دارد.
معاون توسعه مدیریت منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: تاکنون سه بازارچه محلی در شهرهای سیسخت، یاسوج و دهدشت راهاندازی شده و در اختیار بهرهبرداران قرار گرفته است.
حسینی ادامه داد: پنج بازارچه دیگر نیز در مراحل تکمیل و بهرهبرداری قرار دارد که سه بازارچه در یاسوج، یک بازارچه در دهدشت و یک بازارچه در دوگنبدان احداث میشود.
وی تأکید کرد: برای تسریع در روند ایجاد بازارچهها در سایر شهرهای استان، نشستهای هماهنگی با مدیران دستگاههای متولی بهصورت مستمر برگزار خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: حمایت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی از اولویتهای اصلی این معاونت به شمار میرود.
حسینی افزود: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ جلسات هفتگی با سرمایهگذاران برگزار شده و پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی بهصورت مستمر ادامه یافته است.
وی با اشاره به اهمیت سامانه سامد اظهار کرد: این سامانه یکی از مهمترین بسترهای ارتباطی میان مردم و دولت است و باید زمینه دسترسی آسانتر مردم به مدیران را فراهم کند.
معاون توسعه مدیریت منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دستگاههای اجرایی موظف هستند مطالبات مردم را در کوتاهترین زمان ممکن بررسی کرده و پاسخهای لازم را با کیفیت مناسب ارائه دهند.
حسینی تصریح کرد: نواقص احتمالی سامانه و نحوه ارتباط مدیران با مردم بهصورت مستمر پایش خواهد شد تا روند پاسخگویی دستگاهها ارتقا پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: میزان حضور و پاسخگویی مدیران در سامانه سامد در ارزیابی عملکرد آنان لحاظ میشود و این شاخص با ضریب مشخص مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
معاون توسعه مدیریت منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل برنامهریزی و پایش بهرهوری خدمات دولتی در سال ۱۴۰۵ گفت: در روزهای آینده نشست تخصصی با حضور مدیران مرتبط برگزار میشود تا ابعاد مختلف این دستورالعمل و الزامات اجرایی آن تشریح شود.
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