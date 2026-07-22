به گزارش میراثآریا، یداله رحمانی امروز ۳۱تیرماه با اشاره به برگزاری نشست با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور، اظهار کرد: مشکلات گردشگری شهرستان دنا در سطح ملی پیگیری شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اشاره به اینکه شهرستان دنا قطب گردشگری جنوب کشور محسوب می شود، گفت: وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر تسریع در تکمیل مطالعات منطقه نمونه گردشگری شهر سُخت تأکید ویژهای داشته و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: پروژه منطقه نمونه گردشگری شهر سُخت بهعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعه گردشگری استان، در اولویت برنامههای اجرایی قرار گرفته و با تکمیل مطالعات، زمینه برای برنامهریزی دقیقتر و جذب سرمایهگذاری در این منطقه فراهم خواهد شد.
رحمانی با تأکید بر نقش توسعه زیرساختهای گردشگری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، تصریح کرد: تکمیل این مطالعات گامی مؤثر در مسیر بهرهبرداری از ظرفیتهای طبیعی و تاریخی منطقه و تحقق توسعه پایدار گردشگری در استان خواهد بود.
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