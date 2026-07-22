۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۱

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

تکمیل مطالعات منطقه نمونه گردشگری شهر سی سخت در اولویت برنامه‌های اجرایی دولت چهاردهم قرار گرفت

تکمیل مطالعات منطقه نمونه گردشگری شهر سی سخت در اولویت برنامه‌های اجرایی دولت چهاردهم قرار گرفت

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از تأکید وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر تکمیل مطالعات منطقه نمونه گردشگری شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا خبر داد.

به گزارش میراث‌آریا، یداله رحمانی امروز ۳۱تیرماه با اشاره به برگزاری نشست با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور، اظهار کرد: مشکلات گردشگری شهرستان دنا در سطح ملی پیگیری شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد اشاره به اینکه شهرستان دنا قطب گردشگری جنوب کشور محسوب می شود، گفت: وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر تسریع در تکمیل مطالعات منطقه نمونه گردشگری شهر سُخت تأکید ویژه‌ای داشته و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
او افزود: پروژه منطقه نمونه گردشگری شهر سُخت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه گردشگری استان، در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گرفته و با تکمیل مطالعات، زمینه برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و جذب سرمایه‌گذاری در این منطقه فراهم خواهد شد.
رحمانی با تأکید بر نقش توسعه زیرساخت‌های گردشگری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، تصریح کرد: تکمیل این مطالعات گامی مؤثر در مسیر بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی و تاریخی منطقه و تحقق توسعه پایدار گردشگری در استان خواهد بود.

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کد خبر 1405043102390
علی پاک
دبیر محمد آوخ

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