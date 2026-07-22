مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد شامگاه چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، در گفت و گو با خبرنگار میراث‌آریا، گفت: محیط‌بانان پاسگاه محیط‌بانی آب سپاه، حین کنترل و پایش مناطق حفاظت‌شده دنا که شریان اصلی حیات توریستی منطقه محسوب می‌شود، موفق به شناسایی و توقف یک دستگاه بیل مکانیکی متخلف شدند که اقدام به تخریب عرصه‌های طبیعی و محیط‌زیست می‌کرد.

عبدال دیانتی نسب با تأکید بر ضرورت حفظ بافت طبیعی دنا به عنوان پیش‌شرط اصلی توسعه بوم‌گردی بیان کرد: هوشیاری و اقدام به‌موقع محیط‌بانان باعث شد، ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت تخریب اراضی ملی و مخدوش شدن چهره گردشگری منطقه، برای تخلف صورت‌گرفته در محل صورت‌جلسه‌ای تنظیم شود تا موضوع از طریق مراجع قضایی با جدیت پیگیری گردد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کهگیلویه و بویراحمد با هشدار شدیداللحن به متجاوزان حریم طبیعت افزود: قاطعانه اعلام می‌کنم با هرگونه دست‌درازی به عرصه‌های ملی و تخریب محیط‌زیست، بدون اغماض و مطابق با قانون برخورد خواهد شد، چرا که این عرصه‌ها سرمایه‌های اصلی جذب توریسم در استان هستند و نابودی آن‌ها به معنای نابودی اقتصاد محلی است.

دیانتی نسب خطاب به کلیه اهالی و ساکنان روستاهای هدف گردشگری واقع در مناطق حفاظت‌شده دنا تأکید کرد: هر گونه فعالیت غیرمجاز در اراضی ملی، از جمله هرگونه خاک‌برداری، معدن‌کاوی و تغییر کاربری بدون اخذ مجوز، جرم محسوب می‌شود و به دلیل وارد آوردن آسیب‌های جبران‌ناپذیر به زیرساخت‌های اکوتوریسم، عواقب قانونی سنگینی به دنبال دارد.

این مقام مسئول در پایان با دعوت از دوستداران طبیعت برای مشارکت در حفظ این میراث جهانی اضافه کرد: از عموم مردم، مسافران و فعالان حوزه گردشگری می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را سریعاً به یگان حفاظت محیط‌زیست گزارش دهند تا از ظرفیت مشارکت مردمی برای صیانت از این میراث ارزشمند طبیعی و توریستی به بهترین شکل استفاده کنیم.

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