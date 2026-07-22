شهر توریستی سیسخت در دامنه کوه استوار دنا، این روزها شاهد تحولات چشمگیری در حوزه زیرساختهای گردشگری و توسعه روستایی است.
احسان پناهنده مدیر جهاد کشاورزی دنا، عصر چهارشنبه ۳۱ تیرماه در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا در دنا از اجرای پروژه بزرگ و حیاتی زیرسازی و آسفالت جادههای دسترسی به مزارع و واحدهای گردشگری-تولیدی منطقه خوشآبوهوای نسهکوه خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف بهبود زیرساختهای بخش گردشگری کشاورزی (اکوتوریسم) و حمایت همهجانبه از تولید و اشتغال پایدار در دستور کار قرار گرفته است.
او با اشاره به اهمیت این منطقه در جذب توریسم افزود: عملیات اجرایی این پروژه استراتژیک در منطقه نسهکوه با سرعت و دقت در حال انجام است و تکمیل آن میتواند بخش عظیمی از مشکلات دسترسی گردشگران، بهرهبرداران و سرمایهگذاران این منطقه بکر را برای همیشه کاهش دهد.
مدیر جهاد کشاورزی دنا در تشریح ابعاد فنی و اعتباری این طرح عظیم بیان کرد: طول این پروژه یکهزار و ۹۰۰ متر است و برای اجرای اصولی و استاندارد آن ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار از منابع دولتی اختصاص یافته است.
پناهنده با تاکید بر نقش زیرساختها در شکوفایی اقتصاد منطقه تصریح کرد: اجرای این طرح از جمله مهمترین برنامههای عمرانی بخش گردشگری و کشاورزی شهرستان دنا به شمار میرود و با هدف تقویت زیرساختهای مورد نیاز واحدهای بومگردی و تولیدی با جدیت دنبال میشود.
او با اشاره به آثار مثبت اجرای این پروژه در توسعه پایدار سیسخت اظهار کرد: بهبود مسیرهای دسترسی میتواند شرایط بسیار مناسبتری را برای تردد ایمن و راحت گردشگران، رفاه حال تولیدکنندگان و انتقال سریع نهادهها و محصولات ناب این منطقه به بازارهای هدف فراهم کند.
مدیر جهاد کشاورزی دنا با نوید رونق کسبوکارهای محلی گفت: با بهرهبرداری از این مسیر طلایی، دسترسی به بیش از ۴۰ واحد تولیدی، طرحهای فعال کشاورزی و مجتمعهای گردشگری در قلب منطقه نسهکوه تسهیل خواهد شد.
پناهنده به تاثیر مستقیم این پروژه بر زندگی اهالی بومی اشاره کرد و افزود: خانوارهای بهرهبردار و ساکنان این منطقه توریستی نیز از مزایای بیشمار اجرای این پروژه برخوردار میشوند و بخش عمدهای از نیازهای زیرساختی و رفاهی آنها برطرف خواهد شد.
او با بیان اینکه جادههای استاندارد شریان حیاتی توسعه هستند خاطرنشان کرد: بهبود جادههای بین مزارع و مسیرهای دسترسی گردشگری، نقش بیبدیلی در کاهش چشمگیر هزینههای حملونقل، کاهش استهلاک ماشینآلات و افزایش رغبت مسافران برای حضور در این مناطق دارد.
مدیر جهاد کشاورزی دنا در بخش دیگری از سخنان خود به ارزش افزوده این طرح اشاره کرد و ادامه داد: ارتقای مسیرهای دسترسی همچنین روند انتقال محصولات ارگانیک کشاورزی به دست مصرفکنندگان و بازارهای هدف را تسریع میکند و زمینه بهرهوری بیشتر و رونق توریسم کشاورزی را فراهم میآورد.
پناهنده در پایان با اطمینان خاطر به مردم و فعالان اقتصادی دنا اظهار کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دنا با بسیج تمامی امکانات تلاش میکند عملیات اجرایی این پروژه زیربنایی را در کوتاهترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت به پایان رسانده و زمینه بهرهبرداری شیرین از آن را برای شهروندان و گردشگران فراهم کند.
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