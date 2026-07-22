۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۲۳:۳۱

بسیج همگانی برای صیانت از نگین گردشگری؛ مارگون آماده پذیرایی از مسافران در شرایط خاص منطقه‌ای

بسیج همگانی برای صیانت از نگین گردشگری؛ مارگون آماده پذیرایی از مسافران در شرایط خاص منطقه‌ای

فرماندار شهرستان مارگون از نخستین کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان با هدف صیانت از زیرساخت‌های بوم‌گردی و حفظ طراوت آبشار مارگون خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین جلسه کارگروه پسماند مارگون امروز سی و یکم تیر ماه ۱۴۰۵ با حضور فرماندار، مدیران و اعضای استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد. هدف اصلی این نشست، ایجاد یک سپر دفاعی زیست‌محیطی برای تضمین سلامت گردشگران و حفظ زیبایی‌های بصری منطقه بود.

علی باغبان، فرماندار مارگون در این نشست با تاکید بر اهمیت حفظ بسترهای بوم‌گردی اظهار کرد: مدیریت صحیح پسماند یک ضرورت انکارناپذیر برای صیانت از منابع طبیعی و پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی است.

او با اشاره به لزوم حفظ چهره زیبای طبیعت افزود: رعایت اصول بهداشتی در زنجیره جمع‌آوری، انتقال و دفن زباله، از مطالبات جدی مردم و اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است و هیچ‌گونه کوتاهی از سوی دستگاه‌های متولی پذیرفته نیست.

بسیج دهیاری‌ها برای پاکسازی مسیرهای بوم‌گردی

فرماندار مارگون با اشاره به نقش کلیدی نهادهای محلی در حفظ طراوت روستاهای هدف گردشگری افزود: دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری و شبکه بهداشت باید با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مصوبات کارگروه، زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از دفع غیراصولی زباله را فراهم کرده و در مسیر حفظ محیط زیست شهرستان گام‌های عملی بردارند.

باغبان به تشریح وظایف بخشداران در حوزه پسماند روستایی پرداخت و گفت: بخشداران موظفند تمامی دهیاران را نسبت به ایجاد ترمینال زباله در روستاها مکلف کنند تا روند جمع‌آوری، انتقال و ساماندهی پسماند روستایی با انضباط بیشتری انجام شود و مناظر زیبای روستایی برای گردشگران مخدوش نگردد.

نجات بهشت زیلایی و ایمن‌سازی زیرساخت‌های شهری

صیانت از مناطق بکر و دست‌نخورده، دیگر محور مهم این نشست بود. فرماندار مارگون با اشاره به وضعیت نامناسب سایت زباله زیلایی و اهمیت این منطقه برای طبیعت‌گردان گفت: به دلیل نداشتن شرایط استاندارد و زیرساخت‌های لازم برای استقرار، فعلاً هیچ‌گونه دپوی زباله در محل زیلایی انجام نخواهد شد.

او همچنین با صادر کردن دستور اکید به مدیریت شهری تاکید کرد: شهردار مارگون موظف است در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به محصورسازی سایت زباله شهرستان و اجرای تمامی تمهیدات و الزامات زیست‌محیطی در این محل اقدام کند تا هیچ‌گونه آلودگی به منابع پایه گردشگری نفوذ نکند.

سلامت مسافران و جامعه میزبان نیز از خطوط قرمز این کارگروه بود. باغبان با تاکید بر حساسیت پسماندهای درمانی تصریح کرد: شبکه بهداشت و درمان شهرستان مکلف است پسماندهای عفونی و بیمارستانی را با رعایت کامل ضوابط بهداشتی و پروتکل‌های مربوطه مدیریت کند.

فرماندار مارگون در پایان با اشاره به اهمیت آبراه‌ها به عنوان شریان‌های حیات‌بخش اکوتوریسم تصریح کرد: همچنین شهرداری باید در خصوص شریان‌های آب ورودی و خروجی شهر، الزامات و تمهیدات زیست‌محیطی را به طور کامل و دقیق اجرایی کند.

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کد خبر 1405043102403
امیر امیرپور
دبیر محمد آوخ

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