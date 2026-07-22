به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین جلسه کارگروه پسماند مارگون امروز سی و یکم تیر ماه ۱۴۰۵ با حضور فرماندار، مدیران و اعضای استانی و شهرستانی در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد. هدف اصلی این نشست، ایجاد یک سپر دفاعی زیستمحیطی برای تضمین سلامت گردشگران و حفظ زیباییهای بصری منطقه بود.
علی باغبان، فرماندار مارگون در این نشست با تاکید بر اهمیت حفظ بسترهای بومگردی اظهار کرد: مدیریت صحیح پسماند یک ضرورت انکارناپذیر برای صیانت از منابع طبیعی و پیشگیری از آسیبهای زیستمحیطی است.
او با اشاره به لزوم حفظ چهره زیبای طبیعت افزود: رعایت اصول بهداشتی در زنجیره جمعآوری، انتقال و دفن زباله، از مطالبات جدی مردم و اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است و هیچگونه کوتاهی از سوی دستگاههای متولی پذیرفته نیست.
بسیج دهیاریها برای پاکسازی مسیرهای بومگردی
فرماندار مارگون با اشاره به نقش کلیدی نهادهای محلی در حفظ طراوت روستاهای هدف گردشگری افزود: دهیاریها، بخشداریها، شهرداری و شبکه بهداشت باید با برنامهریزی دقیق و اجرای مصوبات کارگروه، زمینه کاهش آسیبهای ناشی از دفع غیراصولی زباله را فراهم کرده و در مسیر حفظ محیط زیست شهرستان گامهای عملی بردارند.
باغبان به تشریح وظایف بخشداران در حوزه پسماند روستایی پرداخت و گفت: بخشداران موظفند تمامی دهیاران را نسبت به ایجاد ترمینال زباله در روستاها مکلف کنند تا روند جمعآوری، انتقال و ساماندهی پسماند روستایی با انضباط بیشتری انجام شود و مناظر زیبای روستایی برای گردشگران مخدوش نگردد.
نجات بهشت زیلایی و ایمنسازی زیرساختهای شهری
صیانت از مناطق بکر و دستنخورده، دیگر محور مهم این نشست بود. فرماندار مارگون با اشاره به وضعیت نامناسب سایت زباله زیلایی و اهمیت این منطقه برای طبیعتگردان گفت: به دلیل نداشتن شرایط استاندارد و زیرساختهای لازم برای استقرار، فعلاً هیچگونه دپوی زباله در محل زیلایی انجام نخواهد شد.
او همچنین با صادر کردن دستور اکید به مدیریت شهری تاکید کرد: شهردار مارگون موظف است در سریعترین زمان ممکن نسبت به محصورسازی سایت زباله شهرستان و اجرای تمامی تمهیدات و الزامات زیستمحیطی در این محل اقدام کند تا هیچگونه آلودگی به منابع پایه گردشگری نفوذ نکند.
سلامت مسافران و جامعه میزبان نیز از خطوط قرمز این کارگروه بود. باغبان با تاکید بر حساسیت پسماندهای درمانی تصریح کرد: شبکه بهداشت و درمان شهرستان مکلف است پسماندهای عفونی و بیمارستانی را با رعایت کامل ضوابط بهداشتی و پروتکلهای مربوطه مدیریت کند.
فرماندار مارگون در پایان با اشاره به اهمیت آبراهها به عنوان شریانهای حیاتبخش اکوتوریسم تصریح کرد: همچنین شهرداری باید در خصوص شریانهای آب ورودی و خروجی شهر، الزامات و تمهیدات زیستمحیطی را به طور کامل و دقیق اجرایی کند.
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