به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد، شامگاه پنجشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۵ در تازهترین نشست شورای برنامهریزی استان، آخرین وضعیت اعتبارات و پروژههای حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان را تشریح کرد.
امیرحسینی اظهار کرد: از مجموع ۴۹ میلیارد تومان اعتبار ملی مصوب برای این ادارهکل، تاکنون ۲۰ میلیارد تومان جذب شده و ۲۸ میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان مردادماه جذب خواهد شد.
او با اشاره به وضعیت اعتبارات استانی افزود: حدود سه میلیارد تومان از اعتبارات استانی به بخش مطالعات مناطق اختصاص یافته و تأیید نهایی این بخش باید از سوی وزارتخانه انجام شود. سایر پروژهها نیز قرارداد منعقد کردهاند و از نظر صورتوضعیت و روند اجرایی مشکلی وجود ندارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه عمده پروژههای ابلاغی مربوط به مصوبات سفر وزیر میراث فرهنگی به استان در سال گذشته است، گفت: در مجموع ۱۴ پروژه عمرانی و مطالعاتی در قالب این مصوبات در حال اجراست.
او مهمترین این طرحها را شامل پروژه تاریخی-گردشگری شاه قاسم با ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار مطالعاتی و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار عمرانی، زیرساخت گردشگری محمود با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در مراحل پایانی اجرا، مطالعه محور دیل و آروئه با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، زیرساخت گردشگری محور آروئه با ۲میلیارد تومان اعتبار، زیرساخت گردشگری منطقه المور با 2میلیارد تومان اعتبار، مطالعات المور و الگن با ۴۰ درصد پیشرفت، مرمت قلعه تاریخی المور، مرمت پل تاریخی خیرآباد و مرمت بنای امامزاده علی(ع) و زیرساختهای گردشگری این مجموعه عنوان کرد.
امیرحسینی همچنین از ابلاغ اعتبارات جدید ملی خبر داد و افزود: ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی پروژههای تملک دارایی به تازگی ابلاغ شده و باید ظرف مدت ۱۲ ماه هزینه شود. همچنین ۱۴ میلیارد تومان دیگر نیز از محل اعتبارات ملی جدید سال ۱۴۰۵ ابلاغ شده و مجموع این اعتبارات به ۲۵ میلیارد تومان میرسد.
او درباره پروژه آبشار شهنیز مارگون نیز گفت: برای اجرای این پروژه سرمایهگذار وجود دارد، اما بخشی از زمین با منابع طبیعی دارای معارض است و رفع این مشکل مستلزم انجام نقشهبرداری دقیق از محدوده است. تا زمان تعیین تکلیف این موضوع، امکان ادامه رسمی عملیات اجرایی وجود ندارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه تمامی پروژههای در دست اجرا از مصوبات سفر وزیر میراث فرهنگی هستند، اضافه کرد: ابلاغیه اجرای این طرحها از سوی وزارتخانه صادر شده و تنها سه میلیارد تومان از اعتبارات استانی به آنها اختصاص یافته است و بخش عمده هزینههای اجرای پروژهها از محل اعتبارات ملی تأمین میشود.
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