لوگوی مجموعه زندیه طراحی شد/ از دل کهگیلویه و بویراحمد تا قلب میراث شیراز

به گزارش خبرنگار میراث آریا، طراحی لوگوی مجموعه تاریخی فرهنگی زندیه شیراز به دست محمدجواد اندیشه، هنرمند برجسته و نامآشنای کهگیلویه و بویراحمد، افتخاری تازه برای جامعه فرهنگی و هنری این استان رقم زد.
محمدجواد اندیشه از هنرمندان فعال و شناختهشده کهگیلویه و بویراحمد در حوزههای مجسمهسازی، نقاشی، طراحی لوگو، حجاری و نویسندگی به شمار میرود و در سالهای گذشته آثار متعددی را برای نهادها، مراکز علمی، مجموعههای فرهنگی و دستگاههای اجرایی طراحی و تولید کرده است.
لوگوی مجموعه زندیه شیراز با الهام از ورودیها، طاقها و پنجرههای بزرگ بناهای دوره زندیه طراحی شده و در ترکیب کلی، یادآور سقف بازار وکیل شیراز است؛ ساختاری بصری که همانند معماری این دوره، در اوج شکوه، از سادگی و وقار برخوردار است.
این اثر در ابتدا با رنگی نزدیک به خشتی و آجری طراحی شد تا مصالح بهکاررفته در بناهای تاریخی دوره زندیه را بازتاب دهد، اما با هدف ایجاد تمایز بیشتر نسبت به دیگر نشانها، در نسخه نهایی از رنگ آبی استفاده شد؛ رنگی نمادین که به وجود آبانبار، موزهگالری آب و قنات ارگ کریمخانی اشاره دارد. نوشته زیر لوگو نیز با خط نستعلیق اجرا شده تا پیوند میان هویت بصری اثر و اصالت فرهنگی مجموعه بیش از پیش تقویت شود.
مجموعه زندیه شیراز از مهمترین و شاخصترین آثار تاریخی ایران به شمار میرود و سهمی مهم در شهرت جهانی شهر شیراز دارد. این مجموعه ارزشمند با برخورداری از بناهایی فاخر و معماری کمنظیر، یکی از برجستهترین نمونههای میراث تاریخی کشور محسوب میشود.
بخشهای مختلف این مجموعه بهصورت پیادهراه به یکدیگر متصل شدهاند و یادگار دوران حکومت کریمخان زند هستند؛ فرمانروایی ایرانی که با انتخاب شیراز بهعنوان پایتخت، بناهای متعددی را در این شهر احداث کرد؛ آثاری که امروز بیشتر با عنوان بناهای وکیل شناخته میشوند.
از مهمترین اجزای مجموعه زندیه شیراز میتوان به ارگ کریمخانی، بازار وکیل، مسجد وکیل، حمام وکیل، میدان توپخانه، آبانبار، دیوانخانه و عمارت کلاهفرنگی باغ نظر اشاره کرد، مجموعهای ارزشمند که موزه پارس و آرامگاه کریمخان زند نیز در بطن آن جای گرفته و هر یک بخشی از تاریخ، هنر و معماری ایران را روایت میکنند.
طراحی لوگوی این مجموعه توسط هنرمندی از کهگیلویه و بویراحمد، علاوه بر ارزش هنری، نشانهای روشن از ظرفیت بالای نیروهای خلاق این استان در عرصههای ملی است؛ ظرفیتی که میتواند در معرفی بهتر هویت تاریخی، فرهنگی و هنری ایران نقشآفرینی کند.
محمدجواد اندیشه تاکنون طراحی لوگوهای متعددی را برای شهرداریها، انجمنهای علمی دانشگاهی، مراکز پزشکی، آموزش و پرورش، مجموعههای تاریخی و فرهنگی و دیگر نهادها در کارنامه حرفهای خود ثبت کرده و این موفقیت تازه، برگ دیگری بر کارنامه هنری این چهره خلاق استان افزوده است.
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