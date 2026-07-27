به گزارش خبرنگار میراث آریا، سوگواره «بازگشت به ریشه‌ها» با هدف بازآفرینی هویتی آداب و رسوم مردم بهبهان و با حضور رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بهبهان در دهه اول محرم به اجرا درآمد.

در این مراسم رئیس اداره میراث فرهنگی بهبهان به بررسی ابعاد آداب و رسوم بهبهان در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان پرداخت و از بانیان این رویداد و مجموعه فرهنگی هنری عمارت ارجانیان تجلیل کرد.

این سوگواره به مدت هشت شب در عمارت ارجانیان برگزار شد. بهبهان دارای سه ثبت ملی در آیین عزاداری است که شامل «سه سنگ»، «مشعل‌گردانی» و «کولکی» به همراه دیگر آیین‌های فرهنگی است.

برگزاری این نوع رویدادها با هدف احیای این رسوم و معرفی آن‌ها به نسل جوان انجام می‌شود.

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