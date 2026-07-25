خوزستان تنها معبر خروجی اتباع خارجی برای سفر اربعین است

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا رشیدیان شامگاه جمعه ۲ مردادماه جاری در سفر به خوزستان با اشاره به جایگاه ویژه استان در برگزاری مراسم اربعین حسینی، اظهار کرد: خوزستان تنها استانی است که دو معبر خروجی دارد و همچنین تنها معبری است که اتباع خارجی برای سفر اربعین از این مسیر باید عبور کنند.
رئیس سازمان حج و زیارت کشور افزود: این مرز از دیرباز ظرفیتهای ویژهای برای سفر اربعین داشته و مردم شریف و عشایر قهرمانپرور این استان با برپایی مواکب متعدد، همواره خدمات شایستهای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کردهاند.
او با اشاره به نخستین سفر خود به خوزستان در حوزه اربعین گفت: نخستین سفر من در سال ۱۳۹۲ با موضوع اربعین به اهواز و مرز شلمچه انجام شد و مقدمات برنامهریزیهای گسترده برای سفر اربعین از همانجا آغاز شد.
رشیدیان ادامه داد: امسال نیز خدا را شاکریم که در آغاز سفرهای اربعینی، توفیق حضور در استان خوزستان را پیدا کردهام تا از تلاشهای استاندار خدوم و پرتلاش، اعضای ستاد اربعین و همه دستاندرکاران خدمترسانی به زائران قدردانی و به آنان خداقوت بگویم.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: با بررسیهای انجامشده و هماهنگیهای صورتگرفته، آمادگی کامل برای ارائه خدمات مناسب، ایمن و روان به زائران حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه فراهم شود.
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