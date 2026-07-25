به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رحیم فلاح‌زاده سوم مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای ارتقای خدمات ارتباطی و پشتیبانی از زائران اربعین حسینی، زیرساخت اینترنت بی‌سیم رایگان (Public WiFi) در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه نصب، راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده است.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان افزود: زائران اربعین می‌توانند بدون پرداخت هزینه و با اتصال به شبکه Public WiFi از خدمات اینترنتی برای برقراری ارتباط، استفاده از پیام‌رسان‌ها، دریافت اطلاعات سفر و سایر خدمات برخط بهره‌مند شوند.

او ادامه داد: این اقدام بخشی از برنامه جامع تقویت زیرساخت‌های ارتباطی مسیرهای اربعین است که افزایش ظرفیت پهنای باند، توسعه شبکه فیبر نوری و پشتیبانی فنی مستمر در مرزهای شلمچه و چذابه را نیز در بر می‌گیرد تا ارتباطات زائران با کیفیت و پایداری بیشتری برقرار شود.

فلاح‌زاده با اشاره به استمرار خدمات ارتباطی در ایام اربعین تصریح کرد: خدمات اینترنت رایگان و پشتیبانی فنی تا پایان مراسم اربعین به‌صورت شبانه‌روزی در اختیار زائران حسینی قرار خواهد داشت.

پیش از این نیز اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان از نصب هشت سایت سیار ارتباطی در مرزهای شلمچه و چذابه برای تقویت پوشش شبکه و ارائه خدمات ارتباطی به زائران اربعین حسینی خبر داده بود.

استان خوزستان با برخورداری از دو مرز بین‌المللی شلمچه و چذابه، هرسال یکی از مهم‌ترین مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی به شمار می‌رود و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، نقش مهمی در تسهیل سفر میلیون‌ها زائر و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به آنان ایفا می‌کند.

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