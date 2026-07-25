عبور حدود ۲۰۰ هزار زائر از مرزهای شلمچه و چذابه/ تشکیل اتاق عملیات مشترک با مسئولان عراقی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمحمدرضا موالی‌زاده شامگاه جمعه دوم مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به سفر رئیس سازمان حج و زیارت به استان خوزستان برای بررسی وضعیت تردد زائران اربعین اظهار کرد: این سفر با هدف بررسی شرایط مرزهای شلمچه و چذابه، ارزیابی روند تردد زائران و فراهم‌سازی فضاهای لازم برای سفری آسان، ایمن و مقرون‌به‌صرفه انجام شده است.

استاندار خوزستان با اشاره به فضای متفاوت اربعین امسال افزود: اربعین امسال در شرایطی برگزار می‌شود که پس از شهادت جانگداز رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، ملت بزرگ ایران با حضوری گسترده در آیین تشییع ایشان، صحنه‌ای کم‌نظیر از همبستگی و وفاداری را به نمایش گذاشتند و این فضا، حال و هوای راهپیمایی اربعین را نیز متفاوت از سال‌های گذشته کرده است.

او با اشاره به آغاز رسمی خدمات‌رسانی به زائران در مرزهای استان گفت: آیین گشایش رسمی خدمت‌رسانی به زائران دوشب پیش در مرزهای شلمچه و چذابه برگزار شد و اکنون مواکب، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف به‌صورت کامل در حال خدمت‌رسانی هستند و تردد زائران نیز به شکل روان و مستمر انجام می‌شود.

موالی‌زاده با بیان این‌که تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر از مرزهای شلمچه و چذابه عبور کرده‌اند، تصریح کرد: برای تسهیل روند تردد و هماهنگی بیشتر، اتاق عملیات مشترکی با مسئولان عراقی تشکیل شده و همه امور با همکاری دو طرف در حال انجام است.

استاندار خوزستان در پایان ابراز امیدواری کرد که راهپیمایی اربعین امسال با مشارکت گسترده‌تر زائران و در فضایی سرشار از شور و معنویت برگزار شود و گفت: امیدواریم به برکت خون پاک شهیدان و سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، همه خادمان اربعین بتوانند وظایف خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند و زمینه سفری امن و شایسته را برای زائران فراهم کنند.

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