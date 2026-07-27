بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عبدالرضا سعیدینیا یکشنبه شب چهارم مردادماه ۱۴۰۵ در مرز چذابه با اشاره به برنامهریزیهای ستاد مرکزی اربعین کشور اظهار کرد: مرز چذابه برای تردد اتباع خارجی غیرایرانی در نظر گرفته شده و همه زیرساختهای لازم بهمنظور تسهیل عبور این عزیزان فراهم است.
رئیس قرارگاه اربعین در مرز چذابه با بیان اینکه صدور روادید برای اتباع خارجی فقط در عمق کشور و استانهای مبدا انجام میشود، افزود: به زائران عزیز توصیه میشود از مراجعه به مرز چذابه بدون داشتن گذرنامه و روادید معتبر خودداری کنند.
او تاکید کرد: با توجه به ضرورت همراه داشتن مدارک قانونی، همه اتباع غیرایرانی باید روادید خود را پیش از حرکت به سمت خوزستان و مرزهای خروجی، در محل سکونت خود دریافت کنند تا در طول مسیر با مشکل مواجه نشوند.
سعیدینیا خاطرنشان کرد: همه مهمانان و زائران غیرایرانی که قصد ورود به کشور و استان خوزستان را دارند، باید پیش از رسیدن به مرز، از تکمیل بودن مدارک قانونی و روادید خود اطمینان حاصل کنند.
مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان از مهمترین گذرگاههای زمینی تردد زائران اربعین به شمار میروند و با نزدیک شدن به اربعین حسینی، روند ورود و خروج زائران از این دو پایانه بهصورت روزانه افزایش مییابد.
مرز شلمچه یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان است که در روزهای اربعین از مبادی اصلی تردد زائران بهشمار میرود. فاصله این مرز تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر است.
مرز چذابه نیز از گذرگاههای مهم خوزستان در مرز ایران و عراق است که هرساله در ایام اربعین پذیرای شمار زیادی از زائران میشود. فاصله این مرز تا اهواز در کوتاهترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.
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