دیپلماسی زیارت در قلب جنوب؛ طرح تبدیل بقاع متبرکه به موتور محرک گردشگری و اقتصاد کلید خورد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست علمی کنگره بین‌المللی حضرت بی‌بی حکیمه (س) با محوریت بررسی ظرفیت‌های تمدنی و گردشگری مذهبی عصر دوشنبه ۵ مردادماه جاری در تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد تا ابعاد جدیدی از جایگاه این آستان مقدس در دیپلماسی فرهنگی منطقه تبیین شود.

دیپلماسی زیارت؛ حلقه وصل ملت‌های منطقه

حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست تخصصی با اشاره به جایگاه بی‌بدیل این بانوی بزرگوار در تقویت انسجام اسلامی تصریح کرد: بقعه متبرکه حضرت بی‌بی حکیمه (س) نقطه عطف کاهش فاصله بین عرب و عجم و پیونددهنده حقیقی زائران کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان، امارات، بحرین و عربستان است.

وی با تشریح ابعاد هویتی این آستان مقدس در جنوب کشور افزود: این حرم مطهر تنها یک زیارتگاه محلی نیست، بلکه یک پایگاه قدرتمند برای دیپلماسی زیارت است و می‌تواند به عنوان محور اصلی تعاملات فرهنگی و مذهبی میان ایران و کشورهای همسایه نقش‌آفرینی کند.

ضرورت بسیج امکانات برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های پیش روی توسعه گردشگری مذهبی در این منطقه اشاره و اظهار کرد: برای معرفی شایسته این شخصیت بین‌المللی به جهان اسلام، باید تمامی موانع سخت‌افزاری از جمله وضعیت راه‌های مواصلاتی و کمبود امکانات اقامتی با قید فوریت برطرف شود.

حجت‌الاسلام ارباب سلیمانی همچنین بر اهمیت زمینه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: علاوه بر توسعه فیزیکی، رفع موانع نرم‌افزاری و تولید محتوای رسانه‌ای قدرتمند برای شناساندن ابعاد شخصیتی حضرت بی‌بی حکیمه (س) ضرورتی انکارناپذیر است تا بتوانیم شاهد حضور گسترده‌تر گردشگران و زائران خارجی در استان کهگیلویه و بویراحمد باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در این قطب معنوی، علاوه بر ارتقای سرمایه اجتماعی، رشد اقتصادی چشمگیری را برای منطقه به همراه خواهد داشت و نیازمند هم‌افزایی تمام دستگاه‌های اجرایی است.

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