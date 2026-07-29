نسخه یونسکو برای نجات تاریخ مدفون بلاد شاپور روی میز استاندار کهگیلویه و بویراحمد/ ۸۰ درصد بناهای تاریخی بلاد شاپور هنوز زیر زمین است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرهاد عزیزی زلانی مدیرکل پایگاههای میراثملی و جهانی در ادامه نشست تخصصی و سطح بالای بررسی آینده بلاد شاپور، حضور مقامات ارشد کشوری و استانی را فرصتی بینظیر و معادل تشکیل هیئت دولت در این حوزه توصیف کرد.
وی با اشاره به برخی نقدهای مطرح شده در جلسه اظهار داشت: برخی از دوستان نیمه خالی لیوان را دیدند، اما ما با یک مدل مدیریتی مشخص و یکپارچه برای عبور از چالشها پا به میدان گذاشتهایم و قصد داریم این ظرفیتهای بالقوه را به محصول نهایی تبدیل کنیم.
پایان مدیریت جزیرهای؛ پیششرط قطعی ثبت جهانی
مدیرکل پایگاههای میراثملی و جهانی با آسیبشناسی دقیق روند گذشته در حوزه میراث فرهنگی بیان کرد: مهمترین مشکل ما در مدیریت این عرصه، عمل کردن به صورت جزیرهای و پراکنده است.
وی با اشاره به دستاوردهای اخیر وزارتخانه در ثبت جهانی آثار افزود: پس از ۲۴ سال وقفه در ثبت جهانی آثار ایران، با استقرار یک مدل مدیریتی یکپارچه توانستیم آثاری همچون اورامانات و اخیراً الموت را به عنوان آثار جدید ایران ثبت جهانی کنیم.
عزیزی زلانی موفقیت این پروژههای کلان را مرهون بسیج تمام امکانات استانی دانست و تأکید کرد: برای بلاد شاپور نیز نیازمند همین مدل کاملاً مشارکتی هستیم و کارهای موضعی و مقطعی دیگر پاسخگوی نیازهای توسعهای این بافت تاریخی نخواهد بود.
رازهای سر به مهر دهدشت؛ ۸۰ درصد تاریخ همچنان زیر زمین است
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی با تشریح ظرفیتهای بینظیر استان کهگیلویه و بویراحمد و شهر دهدشت تصریح کرد: موقعیت استراتژیک استان با داشتن منابع غنی، ۱۸ رودخانه پرآب و تولید ۱۰ درصد روانآبهای کشور بینظیر است، اما متأسفانه گرفتار خامفروشی در همه بخشها از جمله منابع طبیعی و گردشگری هستیم.
وی در خصوص اهمیت بافت تاریخی دهدشت خاطرنشان کرد: دهدشت با دارا بودن ۷ امامزاده و ۲ هزار بنای تاریخی، موقعیتی استثنایی در کشور دارد، اما نکته شگفتانگیز این است که بالغ بر ۷۰ تا ۸۰ درصد این آثار و بناها هنوز زیر زمین مدفون هستند.
عزیزی زلانی با اشاره به اقدامات فوری انجام شده پس از بازگشت به این حوزه مدیریتی گفت: با استقرار مجدد کارشناسان زبده و تشکیل شورای راهبردی به عنوان بازوی فنی، کار مرمت به سرعت آغاز شد و برای حل مشکل دیرینه تملک اراضی نیز رقمی بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته است.
نسخه یونسکو برای بلاد شاپور؛ تشکیل سازمان مدیریت مقصد
مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی در بخش پایانی سخنان خود، نقشه راه عملیاتی و کلان برای نجات بافت تاریخی دهدشت را روی میز مقامات استان قرار داد و پیشنهاد کرد: بر اساس توصیههای اکید یونسکو و تجربیات موفق در شمال استان فارس (تخت جمشید)، باید «سازمان مدیریت مقصد» زیر نظر مستقیم استاندار و با حضور پررنگ دستگاههای اجرایی نظیر راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداری تشکیل شود.
وی با درخواست رسمی از مقامات عالی استان تأکید کرد: انتظار داریم با راهبری شخص استاندار، بالغ بر ۱۰ پروژه پیشران با محوریت گردشگری در سطح استان تعریف و تجمیع شود تا با یک برنامه مدون و جامع، زیرساختهای لازم برای حضور سرمایهگذاران فراهم گردد.
عزیزی زلانی در پایان با تقدیر از پیگیریهای نمایندگان مجلس برای ایجاد ردیف اعتباری مستقل به نام بلاد شاپور ابراز امیدواری کرد: با ایجاد این پلتفرم یکپارچه، تخصیص هدفمند منابع و جذب سرمایهگذاران دارای اهلیت، در کوتاهترین زمان ممکن شاهد عبور از شرایط فعلی و شکوفایی اقتصاد گردشگری در کلانشهر تاریخی دهدشت خواهیم بود.
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