پیشنهاد معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای نجات بلاد شاپور/ از تهاتر اراضی ملی تا تغییر طرح تفصیلی شهر دهدشت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، عیسی شهامت از روز سه شنبه ششم مرداد ماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی راهکارهای احیای بافت تاریخی دهدشت با حضور مدیران ارشد وزارت میراث فرهنگی، به تشریح ابعاد فنی و اعتباری این پروژه کلان پرداخت.

شهامت در ابتدای سخنان خود با اشاره به این موضوع مهم اظهار کرد: روند احیای بلاد شاپور یک پروسه زمان‌بر است و با هم‌افزایی و درک مشترک شکل‌گرفته میان استان و وزارت میراث فرهنگی، این پروژه اکنون در مسیر تبدیل شدن به یک دغدغه و اولویت ملی قرار دارد.

اپ تصریح کرد: این پروژه نیازمند تخصص، شناسایی دقیق راهکارها و تخصیص اعتبارات کلان است و با اتحاد دستگاه‌های اجرایی، از سطح یک مسئله استانی خارج شده و در قامت یک پروژه ملی دیده می‌شود.

ضرورت اخذ مجوز ماده ۲۳ و تدوین بسته تامین اعتبار ترکیبی

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای جذب بودجه، افزود: گام نخست و حیاتی در این مسیر، پیگیری مجدانه برای اخذ مجوز ماده ۲۳ است و عزیزان ما در وزارت میراث فرهنگی به عنوان حلقه وصل این پروژه به منابع ملی، همراهی بسیار سازنده‌ای در این مسیر خواهند داشت.

او خاطرنشان کرد: ما در مقطع کنونی و با مشارکت تمام نهادها، نیازمند تدوین یک بسته تامین اعتبار ترکیبی هستیم تا در کنار اعتبارات استانی و همراهی مجمع نمایندگان استان از جمله حجت‌الاسلام موحد، از ظرفیت‌های ملی و اعتبارات بازآفرینی شهری نیز به بهترین شکل ممکن بهره‌مند شویم.

رویکرد آینده‌نگرانه در صیانت از میراث و حفظ حقوق شهروندان

شهامت در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم اتخاذ رویکرد پیشگیرانه و آینده‌نگرانه در مدیریت بافت‌های تاریخی تاکید کرد و گفت: با تعامل اثربخش میان نهادهای عمرانی و میراث فرهنگی، می‌توانیم پیش از بروز هرگونه چالش، راهکارهای علمی و عملی برای توسعه پایدار ارائه دهیم.

او با اشاره به اهمیت همگامی پروژه‌های عمرانی و کاوش‌های تاریخی، یادآور شد: با برنامه‌ریزی‌های مشترک، پروژه‌های توسعه‌ای مانند محور خیرآباد دهدشت در کمال هماهنگی با الزامات میراثی پیش خواهند رفت تا ضمن صیانت از تاریخ، روند آبادانی نیز تسریع گردد.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به لزوم توجه به معیشت مردم منطقه، اضافه کرد: در این مسیر مشترک، تلاش می‌کنیم تا با تامین منابع لازم، حقوق مکتسبه شهروندان و دهک‌های پایین جامعه در املاک واقع در بافت تاریخی به صورت عادلانه و با رضایت کامل آن‌ها تعیین تکلیف شود.

همگامی مدیریت شهری و تغییر سازنده طرح تفصیلی دهدشت

عیسی شهامت در تبیین جایگاه کلیدی مدیریت شهری در پیشبرد این پروژه ملی، بیان کرد: شهرداری دهدشت به عنوان بازوی اجرایی توانمند، نقش مهمی در پیاده‌سازی طرح‌های تفصیلی همسو با اهداف میراث فرهنگی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های عالی انجام شده با شهردار، فرماندار و ستاد بازآفرینی کشور، اعلام کرد: مدیریت ارشد استان آمادگی کامل دارد تا در راستای اهداف این نشست و با خرد جمعی، قابلیت‌های قانونی از جمله تغییر و اصلاح طرح جامع و تفصیلی شهر دهدشت را به نفع احیای بافت تاریخی فعال نماید.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: استاندار دستور صریح داده‌اند که بافت تاریخی دهدشت اولویت اصلی این شهر است و تمام ظرفیت‌های استانی در یک هم‌افزایی بی‌نظیر برای نجات و شکوفایی آن بسیج خواهد شد.

پیشنهاد خلاقانه تهاتر اراضی ملی و تاسیس اداره ویژه بافت تاریخی

این مقام مسئول با ارائه یک راهکار اقتصادی و نوآورانه برای تقویت بنیه مالی پروژه، اظهار کرد: ما این آمادگی را داریم تا با الحاق بخشی از اراضی ملی به محدوده شهر دهدشت و قرار دادن آن در اختیار متولیان طرح، امکان تهاتر و فروش این اراضی را به عنوان یک منبع مالی پایدار برای احیا و زنده‌سازی بافت تاریخی فراهم کنیم.

او در ادامه از مذاکرات سازنده با کارشناسان حوزه شهری خبر داد و گفت: در نشستی که با امیدی‌پور داشتیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که با تشکیل یک معاونت یا اداره ویژه در ساختار شهرداری دهدشت، امور مرتبط با میراث فرهنگی و بافت تاریخی به صورت کاملاً تخصصی و متمرکز پیگیری شود.

شهامت در پایان ضمن تقدیر از حضور و همراهی دلگرم‌کننده مدیران ارشد وزارتخانه، ابراز امیدواری کرد: با حضور و مشارکت فعالانه دکتر ندایی و دکتر عزیزی، این دغدغه‌ها به عنوان یک هدف ملی ثبت شده است تا با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های شهرستان و استان، به زودی شاهد احیای باشکوه و رونق اقتصادی بلاد شاپور باشیم.

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