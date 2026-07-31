به‌گزارش میراث آریا، نادر محمدی روز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ با حضور در برنامه زنده «صبح به خیر قزوین» با موضوع ثبت جهانی الموت و توسعه گردشگری منطقه اظهار کرد: ثبت جهانی قلعه الموت و استحکامات وابسته به آن در یونسکو حاصل ۲۵ سال تلاش مستمر استان در حوزه معرفی، کاوش، مرمت و حفاظت قلعه‌های منطقه است.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری قزوین با اشاره به برگزاری نشست کمیته میراث‌فرهنگی یونسکو و ثبت این اثر در جریان آن، اظهار کرد: این اتفاق، علاوه بر افتخارآفرینی برای استان، می‌تواند نقطه آغاز توسعه هدفمند گردشگری در الموت باشد.

افزایش انتظار گردشگران و ضرورت ارتقای زیرساخت‌ها

او با بیان اینکه ثبت جهانی، سطح انتظارات گردشگران را افزایش می‌دهد، افزود: از این پس، گردشگرانی که الموت را به عنوان مقصد انتخاب می‌کنند، خدمات و امکاناتی فراتر از وضعیت موجود مطالبه خواهند کرد.

محمدی تصریح کرد: بخشی از زیرساخت‌ها از مسیر سرمایه‌گذاری مردمی و بخشی با حمایت و نقش‌آفرینی دولت قابل تحقق است و دولت به‌عنوان متولی گردشگری کشور نگاه ویژه‌تری به این منطقه خواهد داشت.

نقش یونسکو؛ معرفی بین‌المللی بیش از حمایت مالی مستقیم

معاون گردشگری استان قزوین درباره نوع حمایت‌های پس از ثبت جهانی نیز گفت: ثبت در یونسکو الزاماً به معنای حمایت مالی مستقیم نیست، اما مهم‌ترین اثر آن، ایجاد ظرفیت برای حفاظت، نگهداری و معرفی بین‌المللی است.

او بیان کرد: این اتفاق می تواند به جذب گردشگران، به‌ویژه گردشگران خارجی که وارد ایران می‌شوند، کمک کند تا الموت ثبت جهانی را در فهرست مقاصد خود قرار دهند.

مهم‌ترین اولویت، بهبود راه‌های دسترسی

محمدی با تأکید بر ضرورت اقدامات سریع‌تر در منطقه، یکی از مهم‌ترین نیازهای زیرساختی را بهبود راه‌های دسترسی منتهی به منطقه الموت عنوان کرد و گفت: ارتقای مسیرهای دسترسی، امکان بازدید را برای علاقه‌مندان به آثار تاریخی و طبیعی منطقه تسهیل کرده و به افزایش گردشگری داخلی و خارجی در منطقه کمک می‌کند.

معاون گردشگری استان قزوین در پایان ابراز امیدواری کرد: ثبت جهانی این اثر، زمینه‌ساز اتفاقات مثبت و توسعه پایدار گردشگری برای منطقه الموت و استان قزوین باشد.

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