نقشه راه احیای بافت تاریخی دهدشت ترسیم شد/ استاندار: تهاتر اراضی و ردیف بودجه ملی در اولویت است

به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست تخصصی و راهبردی بررسی ظرفیتهای توسعه، حفاظت و احیای مجموعه تاریخی بلاد شاپور (بافت تاریخی دهدشت) با هدف ارزیابی وضعیت موجود، بررسی چالشها، تدوین راهبردهای اجرایی و ایجاد همافزایی میان دستگاههای مسئول، در تالار گفتوگوی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.
این نشست با حضور سید ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهوری، حجتالاسلام سیدمحمد موحد و محمد بهرامی سیفآباد، نمایندگان مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی، فرهاد عزیزی مدیرکل امور پایگاههای ملی و جهانی، بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاونان استاندار، مدیران وزارت کشور، فرماندار شهرستان کهگیلویه، شهردار دهدشت، مدیرکل میراثفرهنگی استان، مدیرکل راه و شهرسازی و جمعی از مدیران، متخصصان و صاحبنظران حوزه میراثفرهنگی برگزار شد.
در جمعبندی این نشست، یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با تاکید بر جایگاه راهبردی گردشگری در مسیر توسعه استان، مجموعه تاریخی بلاد شاپور را یکی از مهمترین ظرفیتهای هویتی، فرهنگی و اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: احیای این مجموعه نیازمند نگاهی جامع، فرابخشی و آیندهنگر است و برنامهریزی باید کل عرصه ۳۵ هکتاری بافت تاریخی را در بر گیرد، نه صرفا بخشهایی محدود از آن.
وی با اشاره به محدودیت منابع عمومی دولت و گستردگی پروژههای عمرانی استان افزود: در کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۲۷۰۰ پروژه عمرانی شامل یکهزار و ۵۰۰ پروژه نیمهتمام و یکهزار و ۲۰۰ پروژه مستمر در دست اجراست؛ از اینرو توزیع پراکنده اعتبارات نمیتواند پاسخگوی نیازهای توسعه باشد. بر همین اساس، احیای بلاد شاپور باید بهعنوان یک پروژه ملی پیشران و محرک توسعه تعریف شود تا بتواند زمینهساز رونق گردشگری، سرمایهگذاری و اشتغال در جنوب کشور باشد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد، تملک ۱۷۲ پلاک و قطعه زمین به مساحت حدود ۵۰ هزار مترمربع را یکی از مهمترین موانع اجرای طرح احیا برشمرد و گفت: اعتبارات اختصاصیافته در سال گذشته، حتی با احتساب منابع مسئولیتهای اجتماعی که مجموع آن به حدود ۲۵ میلیارد تومان رسید، متناسب با ابعاد این پروژه نیست و پاسخگوی نیازهای اجرایی آن نخواهد بود.
رحمانی با تاکید بر ضرورت همگرایی دستگاههای اجرایی تصریح کرد: مدیران استان باید منافع راهبردی توسعه کهگیلویه و بویراحمد را بر نگاههای بخشی ترجیح دهند و در زمینه واگذاری یا تهاتر اراضی دولتی، با هدف جلب رضایت مالکان و تسهیل اجرای طرح احیا، همکاری حداکثری داشته باشند.
وی همچنین از تقویت پشتوانه مالی پروژه خبر داد و اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و حمایت وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، علاوه بر تخصیص باقیمانده اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی سال گذشته، مقرر شده است از ظرفیتهای بازآفرینی شهری، اعتبارات استانی و حمایتهای ملی در قالب یک بسته مالی منسجم برای پیشبرد طرح استفاده شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از ایجاد ساختار تخصصی مدیریت بافت تاریخی در شهرداری دهدشت نیز خبر داد و گفت: با هماهنگی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، معاونت یا واحدی تخصصی ویژه بافتهای تاریخی و فرسوده در ساختار شهرداری دهدشت ایجاد خواهد شد تا فرآیند برنامهریزی، حفاظت و اجرای طرحهای احیا با تمرکز، انسجام و کارآمدی بیشتری دنبال شود.
رحمانی با تاکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه پروژه خاطرنشان کرد: برای پیشبرد این طرح نیازی به ایجاد ساختارهای جدید اداری نیست و کارگروه استانی میراثفرهنگی با افزودن مأموریت «بافت تاریخی»، با حضور فرماندار، دستگاههای اجرایی، نمایندگان بازآفرینی شهری و سایر نهادهای مسئول، بهصورت منظم و با ریاست استاندار تشکیل جلسه خواهد داد تا روند اجرای مصوبات بهصورت مستمر رصد و پیگیری شود.
وی در پایان، اخذ مجوز ماده ۲۳ و ایجاد ردیف بودجه ملی و مستقل برای احیای مجموعه تاریخی بلاد شاپور را از مهمترین اهداف این برنامه برشمرد و تأکید کرد: تأمین اعتبار پایدار، تدوین مطالعات جامع با حمایت وزارت میراثفرهنگی و استمرار پیگیریهای ملی، سه ضلع اصلی نقشه راه احیای این میراث ارزشمند خواهد بود؛ میراثی که میتواند به یکی از مهمترین کانونهای توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی جنوب غرب ایران تبدیل شود.
انتهای پیام/
نظر شما