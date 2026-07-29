۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲

نقشه راه احیای بافت تاریخی دهدشت ترسیم شد/ استاندار: تهاتر اراضی و ردیف بودجه ملی در اولویت است

نقشه راه احیای بافت تاریخی دهدشت ترسیم شد/ استاندار: تهاتر اراضی و ردیف بودجه ملی در اولویت است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت تعریف مجموعه تاریخی بلاد شاپور (بافت تاریخی دهدشت) به‌عنوان یک «پروژه ملی پیشران»، از تدوین نقشه راه جامع برای احیای ۳۵ هکتار این بافت ارزشمند، پیگیری ایجاد ردیف بودجه مستقل ملی، تشکیل ساختار تخصصی مدیریت بافت تاریخی در شهرداری دهدشت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتباری ملی و استانی برای رفع موانع تملک و تسریع روند احیا خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست تخصصی و راهبردی بررسی ظرفیت‌های توسعه، حفاظت و احیای مجموعه تاریخی بلاد شاپور (بافت تاریخی دهدشت) با هدف ارزیابی وضعیت موجود، بررسی چالش‌ها، تدوین راهبردهای اجرایی و ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، در تالار گفت‌وگوی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.

این نشست با حضور سید ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهوری، حجت‌الاسلام سیدمحمد موحد و محمد بهرامی سیف‌آباد، نمایندگان مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی، فرهاد عزیزی مدیرکل امور پایگاه‌های ملی و جهانی، بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، معاونان استاندار، مدیران وزارت کشور، فرماندار شهرستان کهگیلویه، شهردار دهدشت، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، مدیرکل راه و شهرسازی و جمعی از مدیران، متخصصان و صاحب‌نظران حوزه میراث‌فرهنگی برگزار شد.

در جمع‌بندی این نشست، یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، با تاکید بر جایگاه راهبردی گردشگری در مسیر توسعه استان، مجموعه تاریخی بلاد شاپور را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های هویتی، فرهنگی و اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: احیای این مجموعه نیازمند نگاهی جامع، فرابخشی و آینده‌نگر است و برنامه‌ریزی باید کل عرصه ۳۵ هکتاری بافت تاریخی را در بر گیرد، نه صرفا بخش‌هایی محدود از آن.

وی با اشاره به محدودیت منابع عمومی دولت و گستردگی پروژه‌های عمرانی استان افزود: در کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۲۷۰۰ پروژه عمرانی شامل یک‌هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام و یک‌هزار و ۲۰۰ پروژه مستمر در دست اجراست؛ از این‌رو توزیع پراکنده اعتبارات نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای توسعه باشد. بر همین اساس، احیای بلاد شاپور باید به‌عنوان یک پروژه ملی پیشران و محرک توسعه تعریف شود تا بتواند زمینه‌ساز رونق گردشگری، سرمایه‌گذاری و اشتغال در جنوب کشور باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، تملک ۱۷۲ پلاک و قطعه زمین به مساحت حدود ۵۰ هزار مترمربع را یکی از مهم‌ترین موانع اجرای طرح احیا برشمرد و گفت: اعتبارات اختصاص‌یافته در سال گذشته، حتی با احتساب منابع مسئولیت‌های اجتماعی که مجموع آن به حدود ۲۵ میلیارد تومان رسید، متناسب با ابعاد این پروژه نیست و پاسخگوی نیازهای اجرایی آن نخواهد بود.

رحمانی با تاکید بر ضرورت همگرایی دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: مدیران استان باید منافع راهبردی توسعه کهگیلویه و بویراحمد را بر نگاه‌های بخشی ترجیح دهند و در زمینه واگذاری یا تهاتر اراضی دولتی، با هدف جلب رضایت مالکان و تسهیل اجرای طرح احیا، همکاری حداکثری داشته باشند.

وی همچنین از تقویت پشتوانه مالی پروژه خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، علاوه بر تخصیص باقی‌مانده اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی سال گذشته، مقرر شده است از ظرفیت‌های بازآفرینی شهری، اعتبارات استانی و حمایت‌های ملی در قالب یک بسته مالی منسجم برای پیشبرد طرح استفاده شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از ایجاد ساختار تخصصی مدیریت بافت تاریخی در شهرداری دهدشت نیز خبر داد و گفت: با هماهنگی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، معاونت یا واحدی تخصصی ویژه بافت‌های تاریخی و فرسوده در ساختار شهرداری دهدشت ایجاد خواهد شد تا فرآیند برنامه‌ریزی، حفاظت و اجرای طرح‌های احیا با تمرکز، انسجام و کارآمدی بیشتری دنبال شود.

رحمانی با تاکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه پروژه خاطرنشان کرد: برای پیشبرد این طرح نیازی به ایجاد ساختارهای جدید اداری نیست و کارگروه استانی میراث‌فرهنگی با افزودن مأموریت «بافت تاریخی»، با حضور فرماندار، دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بازآفرینی شهری و سایر نهادهای مسئول، به‌صورت منظم و با ریاست استاندار تشکیل جلسه خواهد داد تا روند اجرای مصوبات به‌صورت مستمر رصد و پیگیری شود.

وی در پایان، اخذ مجوز ماده ۲۳ و ایجاد ردیف بودجه ملی و مستقل برای احیای مجموعه تاریخی بلاد شاپور را از مهم‌ترین اهداف این برنامه برشمرد و تأکید کرد: تأمین اعتبار پایدار، تدوین مطالعات جامع با حمایت وزارت میراث‌فرهنگی و استمرار پیگیری‌های ملی، سه ضلع اصلی نقشه راه احیای این میراث ارزشمند خواهد بود؛ میراثی که می‌تواند به یکی از مهم‌ترین کانون‌های توسعه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی جنوب غرب ایران تبدیل شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050700595
امیر امیرپور
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha