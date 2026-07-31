به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کهگیلویه و بویراحمد،بعد از ظهر امروز جمعه نهم مرداد ماه ۱۴۰۵ در بازدید از امامزاده علی(ع)، دستور اجرای دیوار خائل به ارتفاع ۱۰ متر را به پیمانکار ابلاغ کرد.
در این بازدید که با همراهی امید صفایی، کارشناس مسئول حفظ و احیای میراثفرهنگی انجام شد، آخرین جزئیات مربوط به نحوه اجرای طرح، الزامات فنی و ملاحظات حفاظتی مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان این بازدید، بر رعایت کامل اصول فنی در اجرای دیوار خائل تأکید شد؛ از جمله استحکام و ایمنی سازه، تناسب ارتفاع با موقعیت بنا، استفاده از مصالح متناسب با فضای مجموعه، رعایت اصول اجرایی در پیسازی و دیوارچینی و توجه به هماهنگی طرح با هویت تاریخی و مذهبی امامزاده.
همچنین طرح پنجرههای امامزاده علی(ع) بر اساس نمونه مورد تأیید، بررسی و برای ساخت آماده شد. طبق برنامهریزی انجامشده، این بخش از طرح قرار است ظرف ۴۰ روز کاری آینده تکمیل شود.
بنای تاریخی امامزاده علی (ع) در روز ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۵۶ هجری شمسی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و اعتبار یاد شده برای مرمت در و پنجرههای این بنای تاریخی با حفظ اصالت سنتی پیشبینی شده است.
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