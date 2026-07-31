به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید میکائیل موسوی، روز پنجشنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵ در آیین اختتامیه نمایشگاه گروهی عکس «بازچیدن» که در موزه رختشویخانه زنجان برگزار شد، اظهار کرد: این نمایشگاه که با همکاری هنرستان غیردولتی سوره و ادارهکل میراثفرهنگی استان برپا شده بود، گامی مؤثر در جهت کشف استعدادهای جوان و پیوند هنر با میراث فرهنگی و هویت تاریخی این دیار است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: این رویداد که به مناسبت هفته ملی مهارت و آموزشهای فنی و حرفهای برگزار شده بود، با استقبال هنردوستان و مسئولان استانی همراه شد.
او گفت: آثار هنرجویان رشته فتوگرافیک در این نمایشگاه، با نگاهی خلاقانه و هنرمندانه، روایتگر زیباییهای بازار تاریخی زنجان و معماری بناهای ارزشمند این شهر هستند.
موسوی بیان کرد: این تصاویر نهتنها مهارت فنی هنرجویان را به نمایش میگذارد، بلکه حس تعلق به هویت تاریخی و فرهنگی را در نسل جوان تقویت میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی زنجان با اشاره به تقارن اختتامیه این رویداد با روز ملی زنجان و روز بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردی، تصریح کرد: این همزمانی ارزشمند، فرصتی است تا پیوند میان مهارت، هنر و میراث فرهنگی را بیش از پیش پررنگ کنیم.
او افزود: موزه رختشویخانه زنجان بهعنوان یکی از بناهای تاریخی شاخص شهر، فضایی مناسب برای برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی و هنری است که نشاندهنده ظرفیت بالای این مکان برای میزبانی از برنامههای فاخر هنری است.
موسوی گفت: نمایشگاه گروهی عکس «بازچیدن» از ۴ تا ۸ مردادماه جاری، همهروزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر در موزه رختشویخانه زنجان، پذیرای علاقهمندان به هنر عکاسی و میراث فرهنگی بود.
مدیرکل میراثفرهنگی زنجان گفت: در این نمایشگاه، هنرجویان رشته فتوگرافیک هنرستان غیردولتی سوره، آثاری را به نمایش گذاشته بودند که با زاویهدیدی تازه و خلاقانه، جلوههای نادیده از بافت تاریخی و معماری اصیل شهر زنجان را به تصویر کشیده بود.
او افزود: در این نمایشگاه، هنرجویان رشته فتوگرافیک هنرستان غیردولتی سوره، آثاری را به نمایش گذاشته بودند که با زاویهدیدی تازه و خلاقانه، جلوههای نادیده از بافت تاریخی و معماری اصیل شهر زنجان را به تصویر کشیده بود.
موسوی در پایان ضمن تقدیر از هنرجویان و دستاندرکاران برگزاری این نمایشگاه بیان کرد: از عموم مردم و خانوادهها میخواهیم تا با حضور در چنین رویدادهایی، از نگاه خلاقانه و توانمندیهای هنرمندان جوان شهر خود حمایت کنند و زمینهساز شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای بومی در عرصه هنر و فرهنگ باشند.
مدیرکل میراثفرهنگی زنجان گفت: موزه رختشویخانه زنجان بهعنوان یکی از آثار تاریخی ارزشمند این شهر، با معماری منحصربهفرد خود، همواره میزبان رویدادهای فرهنگی، هنری و نمایشگاهی متعددی بوده است و برگزاری این نمایشگاه در چنین فضایی، گواهی بر ظرفیت بالای این بنای تاریخی برای پیوند هنر معاصر با هویت کهن است.
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