۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۷

اختتامیه نمایشگاه عکس «بازچیدن» در موزه رختشویخانه زنجان برگزار شد/ تأکید مدیرکل میراث‌فرهنگی بر پیوند هنر، مهارت و هویت تاریخی

اختتامیه نمایشگاه عکس «بازچیدن» در موزه رختشویخانه زنجان برگزار شد/ تأکید مدیرکل میراث‌فرهنگی بر پیوند هنر، مهارت و هویت تاریخی

آیین اختتامیه نمایشگاه گروهی عکس «بازچیدن» با آثاری از هنرجویان رشته فتوگرافیک هنرستان غیردولتی سوره، همزمان با روز ملی زنجان در موزه رختشویخانه این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید میکائیل موسوی، روز پنج‌شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵ در آیین اختتامیه نمایشگاه گروهی عکس «بازچیدن» که در موزه رختشویخانه زنجان برگزار شد، اظهار کرد: این نمایشگاه که با همکاری هنرستان غیردولتی سوره و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برپا شده بود، گامی مؤثر در جهت کشف استعدادهای جوان و پیوند هنر با میراث فرهنگی و هویت تاریخی این دیار است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: این رویداد که به مناسبت هفته ملی مهارت و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برگزار شده بود، با استقبال هنردوستان و مسئولان استانی همراه شد.

او گفت: آثار هنرجویان رشته فتوگرافیک در این نمایشگاه، با نگاهی خلاقانه و هنرمندانه، روایت‌گر زیبایی‌های بازار تاریخی زنجان و معماری بناهای ارزشمند این شهر هستند.

موسوی بیان کرد: این تصاویر نه‌تنها مهارت فنی هنرجویان را به نمایش می‌گذارد، بلکه حس تعلق به هویت تاریخی و فرهنگی را در نسل جوان تقویت می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی زنجان با اشاره به تقارن اختتامیه این رویداد با روز ملی زنجان و روز بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی، تصریح کرد: این هم‌زمانی ارزشمند، فرصتی است تا پیوند میان مهارت، هنر و میراث فرهنگی را بیش از پیش پررنگ کنیم. 

او افزود: موزه رختشویخانه زنجان به‌عنوان یکی از بناهای تاریخی شاخص شهر، فضایی مناسب برای برگزاری چنین رویدادهای فرهنگی و هنری است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این مکان برای میزبانی از برنامه‌های فاخر هنری است.

موسوی گفت: نمایشگاه گروهی عکس «بازچیدن» از ۴ تا ۸ مردادماه جاری، همه‌روزه از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر در موزه رختشویخانه زنجان، پذیرای علاقه‌مندان به هنر عکاسی و میراث فرهنگی بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی زنجان گفت: در این نمایشگاه، هنرجویان رشته فتوگرافیک هنرستان غیردولتی سوره، آثاری را به نمایش گذاشته بودند که با زاویه‌دیدی تازه و خلاقانه، جلوه‌های نادیده از بافت تاریخی و معماری اصیل شهر زنجان را به تصویر کشیده بود.

او افزود: در این نمایشگاه، هنرجویان رشته فتوگرافیک هنرستان غیردولتی سوره، آثاری را به نمایش گذاشته بودند که با زاویه‌دیدی تازه و خلاقانه، جلوه‌های نادیده از بافت تاریخی و معماری اصیل شهر زنجان را به تصویر کشیده بود.

موسوی در پایان ضمن تقدیر از هنرجویان و دست‌اندرکاران برگزاری این نمایشگاه بیان کرد: از عموم مردم و خانواده‌ها می‌خواهیم تا با حضور در چنین رویدادهایی، از نگاه خلاقانه و توانمندی‌های هنرمندان جوان شهر خود حمایت کنند و زمینه‌ساز شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای بومی در عرصه هنر و فرهنگ باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی زنجان گفت: موزه رختشویخانه زنجان به‌عنوان یکی از آثار تاریخی ارزشمند این شهر، با معماری منحصربه‌فرد خود، همواره میزبان رویدادهای فرهنگی، هنری و نمایشگاهی متعددی بوده است و برگزاری این نمایشگاه در چنین فضایی، گواهی بر ظرفیت بالای این بنای تاریخی برای پیوند هنر معاصر با هویت کهن است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050900661
زهرا محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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