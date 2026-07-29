به گزارش خبرنگار میراث آریا، عباس حسنی ۶ مرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: دوره آموزشی کوتاهمدت گلیمبافی با حضور ۲۰ نفر از علاقهمندان و هنرجویان حوزه صنایعدستی در شهر آببر در حال برگزاری است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان طارم افزود: آموزش و توانمندسازی هنرمندان صنایعدستی یکی از اولویتهای اصلی این اداره است. با توجه به ظرفیتهای بالای منطقه در رشته گلیمبافی، برگزاری اینگونه دورهها میتواند نقش مؤثری در اشتغالزایی و احیای هنرهای بومی شهرستان داشته باشد.
او در ادامه تصریح کرد: این دوره آموزشی که با استقبال خوب هنرجویان همراه بوده است، زیر نظر زهرا جعفری، کارشناس صنایعدستی این اداره، در حال پیگیری و اجراست تا شرکتکنندگان با اصول فنی و مهارتهای لازم در هنر گلیمبافی آشنا شوند.
حسنی افزود: برگزاری دورههای آموزشی گلیمبافی با هدف توسعه و ترویج صنایعدستی و بهصورت رایگان انجام میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان طارم تصریح کرد: گلیمبافی بهعنوان یکی از هنرهای دستی قدیمی، بخشی از فرهنگ و هویت محلی را تشکیل میدهد. برگزاری این دورهها به تقویت احساس تعلق به فرهنگ و هنر محلی کمک کرده است و روحیه همکاری و همبستگی را در جامعه افزایش میدهد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان طارم حسنی ابراز کرد: با برگزاری دورههای تکمیلی و ارائه گواهینامه معتبر به شرکتکنندگان، زمینه لازم برای ورود این هنرجویان به بازار کار و توسعه تولیدات صنایعدستی شهرستان طارم بیش از پیش فراهم میشود.
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