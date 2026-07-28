به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محسن صادقی ۵ مردادماه ۱۴۰۵ در جلسه وبیناری ستاد مرکزی اربعین که به ریاست اسکندر مومنی، وزیر کشور و با حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد، با تشریح آخرین اقدامات و برنامهریزیهای استان برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین، اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی استان برای خدمترسانی به زائران اربعین آمادگی کامل دارند.
استاندار زنجان با اشاره به آمار ثبتنام زائران در استان افزود: سال گذشته ۴۱ هزار و ۵۴۳ نفر از استان زنجان از طریق سامانه سماح ثبتنام کردند و امسال نیز تاکنون ۲۴ هزار و ۸۰۰ نفر نامنویسی کردهاند.
او گفت: با توجه به سهم قابل توجه زائران زنجانی در تردد از مرز مهران و نیز مسئولیت استان در پشتیبانی از پایانه مرزی تمرچین به عنوان استان معین آذربایجان غربی، تامین ناوگان حملونقل، تجهیزات زیرساختی، خدمات درمانی و برنامههای ترافیکی و انتظامی از جمله محورهای اصلی این نشست بود.
صادقی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد زائران استان مرز مهران را برای تردد انتخاب میکنند، گفت: لازم است برنامهریزی متناسب با این شرایط انجام شود و در عین حال، نقش استان به عنوان استان معین آذربایجان غربی در پشتیبانی از پایانه مرزی تمرچین نیز با جدیت دنبال شود.
استاندار زنجان از آمادگی کمیته زیرساخت برای اعزام ماشینآلات سنگین و تجهیزات به مرزهای تمرچین و مهران در صورت درخواست خبر داد و تصریح کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان نیز با برگزاری جلسات با شرکتهای حملونقل مسافربری، برنامهریزی لازم برای تامین ناوگان مورد نیاز زائران را انجام خواهد داد.
او با تأکید بر حمایت از کامیونداران همکار با مواکب، خاطرنشان کرد: تخصیص تسهیلاتی نظیر سوخت و لاستیک، استقرار نیروهای راهداری در مرز مهران، آمادگی کامل حوزه بهداشت و درمان و پوشش پزشکی و دارویی تمامی مواکب استان باید با جدیت پیگیری شود.
صادقی همچنین بر اطلاعرسانی گسترده درباره پیشگیری از گرمازدگی و بیماریهای واگیردار تاکید کرد و افزود: نقش رسانهها به ویژه صداوسیمای مرکز زنجان در اطلاعرسانی، معرفی جانمایی مواکب، تولید و پخش برنامههای فرهنگی و مستند، تبیین مردمی بودن حماسه اربعین و انتقال تجربیات زائران، بسیار مهم و اثرگذار است.
استاندار زنجان در ادامه خواستار تدوین و اجرای طرحهای ویژه ترافیکی و انتظامی، برگزاری منظم جلسات کمیتههای تخصصی ستاد اربعین، ارائه برنامههای عملیاتی مکتوب از سوی روسای کمیتهها و تشکیل جلسات ستاد اربعین در شهرستانها با محوریت فرمانداران شد.
او همچنین بر همافزایی همه دستگاهها برای برگزاری باشکوه، ایمن و منظم مراسم اربعین امسال تأکید کرد.
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