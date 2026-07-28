۳۵ موکب استان زنجان ‌در نجف، کربلا و مرزها ‌مستقر شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد اسماعیلی با تشریح آخرین وضعیت مواکب اربعین در این استان اظهار کرد: در مجموع ۳۵ موکب دارای مجوز رسمی در سطح استان زنجان فعالیت دارند که بخش عمده آنها در عتبات عالیات مستقر خواهند شد.

مسئول کمیته اسکان و تغذیه اربعین حسینی استان زنجان با بیان اینکه ۱۳ موکب از زنجان در نجف اشرف مستقر می‌شوند، افزود: ۸ موکب نیز در کربلای معلی، ۹ موکب در مسیر نجف به کربلا و ۲ موکب در داخل استان زنجان برای خدمت‌رسانی به زائران و خادمان اربعین پیش‌بینی شده است.

او ادامه داد: این دو موکب داخل استان یکی در مسیر جاده بیجار به سمت زنجان و دیگری در مسیر زنجان به سمت همدان مستقر خواهند شد.

اسماعیلی با اشاره به برنامه‌ریزی برای استقرار مواکب در مرزها نیز گفت: ۲ موکب دیگر در مرزهای خسروی و مهران در حال طی مراحل اجرایی هستند و هنوز استقرار آنها به‌طور قطعی نهایی نشده است.

او زمان آغاز فعالیت مواکب را نیز حدود ۱۰ صفر اعلام کرد و افزود: با توجه به شرایط استقرار، برخی مواکب ممکن است فعالیت خود را از ۱۱ یا ۱۲ صفر آغاز کنند.

مسئول کمیته اسکان و تغذیه اربعین حسینی زنجان خاطرنشان کرد: هدف از این مواکب، خدمت‌رسانی به زائران امام حسین(ع) و شرکت‌کنندگان در پیاده‌روی اربعین است.

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