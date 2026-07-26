۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۹

فرماندار زنجان

مراسم جاماندگان اربعین زنجان امسال با برنامه‌ریزی ویژه برگزار می‌شود

مراسم جاماندگان اربعین زنجان امسال با برنامه‌ریزی ویژه برگزار می‌شود

فرماندار زنجان با اشاره به آسیب‌شناسی برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در سال گذشته، گفت: مراسم جاماندگان اربعین زنجان امسال با مدیریت جدید و در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود.

به گزارش میراث آریا، علی کاظمی ظهر یکشنبه  ۴ مردادماه ۱۴۰۵ در جلسه ستاد هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری مراسم جاماندگان اربعین حسینی در استان زنجان، با بیان اینکه برنامه‌ریزی مراسم امسال با رویکرد استفاده از ظرفیت‌های مردمی و ایجاد نظم بیشتر انجام شده است، اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، مراسم جاماندگان اربعین در مرکز استان در مسیر گاوازنگ شهر زنجان برگزار می‌شود و تلاش شده است با مدیریت بهتر، از مشکلات و پراکندگی‌های سال گذشته جلوگیری شود.

فرماندار شهرستان زنجان با قدردانی از حمایت‌ها، همراهی‌ها و رهنمودهای ارزشمند نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان، افزود: هدایت‌ها و حمایت‌های ایشان در رفع موانع و فراهم شدن زمینه اجرای دقیق و منسجم برنامه‌ها، نقش مؤثری داشته و موجب هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم شده است.

او با اشاره به نتایج نظرسنجی انجام‌شده از شهروندان گفت: نظرسنجی با جامعه آماری مناسب و همچنین بررسی دیدگاه‌های دستگاه‌های نظارتی، رسانه‌ای و مسئولان مرتبط نشان داد که مردم زنجان هم به حضور در مسیر گاوازنگ و هم به پیاده‌روی در داخل شهر علاقه‌مند هستند.

کاظمی ادامه داد: بر همین اساس تصمیم گرفته شد مراسم امسال در دو نوبت صبح و عصر برگزار شود و مسئولیت اجرای هر بخش نیز به صورت مستقل و با مدیریت مشخص تعیین شود تا ضمن پاسخگویی به مطالبات مردمی، امکان ارائه خدمات بهتر و مدیریت مطلوب‌تر فراهم شود.

فرماندار زنجان افزود: مراسم پیاده‌روی نوبت صبح روز اربعین از ساعت هشت صبح آغاز و تا اقامه نماز ظهر ادامه خواهد داشت. این برنامه در منطقه گاوازنگ با قرائت پرفیض زیارت عاشورا آغاز می‌شود و مسئولیت برگزاری آن بر عهده اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و خادمان شهدای گمنام خواهد بود.

کاظمی خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم عصر اربعین نیز با مسئولیت سپاه ناحیه زنجان انجام خواهد شد و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدمات‌رسان و فرهنگی در اجرای هر دو برنامه همکاری و مشارکت خواهند داشت.

او با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای رفاه شهروندان و عزاداران گفت: اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی، تعیین و ایمن‌سازی پارکینگ‌های خودرو در مبادی ورودی و محل‌های تجمع، ساماندهی مسیرهای تردد و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت جمعیت از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود تا عزاداران بتوانند با آرامش و سهولت در این مراسم حضور یابند.

فرماندار زنجان تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان، شهرداری و سایر مجموعه‌های مسئول موظف هستند حمایت و پشتیبانی لازم را از هر دو برنامه به عمل آورند تا با مدیریت صحیح، تقسیم دقیق وظایف میان کمیته‌های امنیتی، انتظامی، ترافیکی، فرهنگی و خدماتی و پرهیز از پراکندگی‌های سال گذشته، مراسم جاماندگان اربعین حسینی در فضایی ایمن، منظم و باشکوه برگزار شود.

کاظمی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و مذهبی استان تأکید کرد و گفت: می‌توان از توانمندی‌های حسینیه اعظم، زینبیه اعظم، هیئت‌های مذهبی و دستگاه‌های فرهنگی در قالب برپایی موکب‌های متعدد در مسیر عبور عزاداران استفاده کرد تا علاوه بر ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی، زمینه ترویج معارف عاشورایی و نشر ارزش‌های دینی و فرهنگی نیز بیش از پیش فراهم شود.

او افزود: با همدلی، هماهنگی و مشارکت همه دستگاه‌ها و حضور گسترده مردم، مراسم جاماندگان اربعین حسینی امسال در زنجان با شکوهی بیشتر، نظم مطلوب‌تر و رضایت عمومی برگزار شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050400258
زهرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha