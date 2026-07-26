به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه مشترک بررسی زمینههای همکاری میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ادارهکل شیلات استان روز شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ در اداره کل میراث فرهنگی زنجان برگزار شد که طرفین بر استفاده از ظرفیتهای بالقوه منابع آبی و مجتمعهای پرورش ماهی برای توسعه زیرساختهای گردشگری و بر ضرورت ارتقای بهرهوری و استفاده از ظرفیتهای استانی برای توسعه پایدار این صنعت تأکید کردند.
سید میکائیل موسوی در این جلسه با بیان اینکه استان زنجان ظرفیتهای متنوعی در حوزه گردشگری کشاورزی و شیلاتی دارد، اظهار کرد: تلفیق ظرفیتهای تولیدی شیلات با محوریت میراثفرهنگی و گردشگری، نهتنها تجربهای نو برای گردشگران رقم میزند، بلکه نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی مناطق روستایی استان ایفا خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به اهمیت اجرای رویدادهای مشترک، افزود: برگزاری جشنوارههای بومی در ابنیه تاریخی در استان، چهارمین جشنواره ماه در کنار قلعه بهستان ماهنشان و برپایی کارگاه آموزشی، از جمله اقداماتی است که میتواند زنجیره ارزش گردشگری استان را تکمیل کند.
مهری دخت مرتضوی نیز ضمن استقبال از پیشنهادهای مطرح شده گفت: این مجموعه را برای همکاریهای دوجانبه در راستای ارتقای صنعت گردشگری و جذب سرمایهگذار در مجتمعهای شیلات آمادگی لازم را دارد.
مدیر شیلات استان وضعیت صنعت آبزیپروری استان زنجان، اظهار کرد: این استان امروز بهعنوان یکی از قطبهای اصلی آبزیپروری در شمال غرب کشور شناخته میشود و دستاوردهای بهدستآمده حاصل تلاش بهرهبرداران و حمایتهای فنی مجموعه جهاد کشاورزی استان است.
او به جایگاه راهبردی استان در این صنعت تأکید کرد: استان زنجان در حال حاضر رتبه نخست تولید ماهیان سردابی در شمال غرب کشور و رتبه پنجم کشوری را در اختیار دارد که جایگاه ارزشمندی برای این بخش محسوب میشود.
در ادامه این جلسه، مقرر شد کارگروه مشترکی متشکل از کارشناسان دو ادارهکل تشکیل شود تا با تدوین بستههای اجرایی، راهکارهای عملیاتی برای بهرهبرداری از این پروژههای مشترک در سریعترین زمان ممکن فراهم شود.
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