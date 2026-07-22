راهکارهای توسعه گردشگری ماهنشان و ایجرود بررسی شد

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، این نشست امروز چهارشنبه تیرماه ۱۴۰۵ در اداره کل میراث فرهنگی استان زنجان برگزار شد و طرفین بر اهمیت شناسایی و تقویت ظرفیت‌های گردشگری این مناطق تاکید کردند.

سید میکائیل موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان در این نشست با اشاره به اهمیت تاریخی و گردشگری شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و در راستای تحقق مصوبات سفر ریاست جمهوری، برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری این مناطق تدوین شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان استان زنجان در ادامه از آغاز اقدامات عملیاتی در دو پروژه کلیدی خبر داد و افزود: به‌زودی عملیات اجرایی و مرمتی در قلعه تاریخی بهستان به عنوان یکی از شاخص‌ترین بناهای منطقه آغاز خواهد شد.

او گفت: همچنین مراحل مطالعاتی و عملیات مرمت “امامزاده امیر مهدی کرم” در دستور کار این اداره‌کل قرار گرفته است و به‌زودی شاهد تحولات مثبت در این بناهای ارزشمند خواهیم بود.

سید جمال موسوی، نیز در این نشست ضمن تاکید بر حفظ اصالت بناهای تاریخی بیان کرد: خواستار توجه ویژه به صنایع‌دستی این مناطق و جذب سرمایه‌گذار در حوزه‌های گردشگری شد تا زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی برای جوامع محلی فراهم شود.

نماینده مردم شهرستان‌های ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی افزود: منطقه ایجرود. ماهنشان دارای جاذبه‌های منحصربه‌فردی است که هرکدام به تنهایی می‌توانند مقصدی برای گردشگران باشند.

در پایان این نشست، مقرر شد پیگیری مستمر مصوبات و تسریع در روند اجرای پروژه‌های مرمتی تشکیل شود تا چالش‌های موجود در مسیر احیای بناهای تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری این دو شهرستان مرتفع شود.

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