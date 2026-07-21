بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نخستین جلسه ستاد اربعین استان زنجان به ریاست علی صادقی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان، با حضور اعضای ستاد و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، در سالن جلسات استانداری برگزار شد.
علی صادقی در این جلسه با تأکید بر جایگاه والای اربعین حسینی و اهمیت خدمترسانی به زائران اباعبدالله الحسین(ع)، اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا(ع) افتخاری بزرگ و توفیقی الهی است که نصیب هر کسی نمیشود. همه دستگاههای اجرایی باید با همکاری و همافزایی، بستر ارائه خدمات شایسته به زائران را مهیا کنند و از هیچ کوششی در این راه دریغ نکنند.
معاون استاندار با قدردانی از تلاشهای اعضای ستاد اربعین و کمیتههای زیرمجموعه در دورههای گذشته، افزود: با وجود اقدامات ارزشمند انجامشده، همچنان لازم است برای رفع برخی کاستیها و ارتقای کیفیت خدمات، برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد. نباید نگاهمان به موضوع اربعین، نگاهی مقطعی و فصلی باشد؛ بلکه باید این رویداد عظیم را به عنوان یک فرصت فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته و برای آن برنامهریزی مستمر و بلندمدت داشته باشیم.
او با تأکید بر نقش فرمانداران در اجرای برنامههای اربعین در شهرستانها، گفت: فرمانداران به عنوان روسای ستادهای اربعین در شهرستانها، نقش کلیدی در هماهنگی و اجرای برنامهها دارند. استفاده بهینه از ظرفیتهای شهرستانها ضروری است و باید از هماکنون برای تأمین منابع مالی، تقویت زیرساختها و فراهمسازی امکانات مورد نیاز ستاد اربعین برنامهریزی شود.
صادقی بر برگزاری منظم جلسات ستاد اربعین و ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاههای عضو ستاد باید با تقسیم کار مشخص، همافزایی و پیگیری مستمر، وظایف محوله را بهموقع انجام دهند. هیچ دستگاهی نباید نسبت به وظایف خود در این حوزه کوتاهی کند و همه باید پای کار باشند تا خدماترسانی به زائران اربعین با کیفیت مطلوب و بدون مشکل انجام شود.
معاون استاندار در پایان خاطرنشان کرد: اربعین حسینی یک رویداد بینالمللی و نماد وحدت و انسجام جهان اسلام است و عملکرد ما در این ایام، بازتاب گستردهای در سطح ملی و بینالمللی خواهد داشت. بنابراین، باید با برنامهریزی دقیق و هماهنگی کامل، میزبان شایستهای برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) باشیم.
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