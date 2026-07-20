به گزارش خبرنگار میراث آریا سید میکائیل موسوی، در جلسه روز دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ که با حضور معاونین و اعضای کمیته مدیریت عملکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان بر ضرورت بازنگری در ساختارهای اداری برای تسهیل در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در تشریح محورهای این نشست اظهار کرد: تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از برنامه اصلاح نظام اداری (مانا)، گلوگاه‌های اداری شناسایی و مرتفع شوند. هدف اصلی ما در این کمیته، ساده‌سازی مسیرهای رسیدگی به مطالبات ارباب‌رجوع و کاهش بروکراسی‌های زاید است تا هموطنان عزیز که برای دریافت خدمات یا پیشبرد طرح‌های گردشگری و صنایع‌دستی به این اداره‌کل مراجعه می‌کنند، با کمترین سردرگمی و در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب برسند.

او گفت: در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت شفاف‌سازی فرایندها اشاره کرد و گفت: «یکی از مصوبات مهم این جلسه، به‌روزرسانی فلوچارت‌های فرایندی در حوزه‌های مختلف کاری است.

موسوی بیان کرد: شفافیت در مسیرهای اداری و آگاهی دقیق ارباب‌رجوع از مراحل کاری، مانع از موازی‌کاری و اتلاف وقت می‌شود. به‌روزرسانی این نمودارهای عملیاتی، بخشی از نقشه راه ما برای ارتقای سلامت و بهره‌وری اداری در اداره‌کل محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های عظیم استان زنجان در حوزه‌های مختلف نیازمند نظام اداری چابک و پاسخگو هستیم. امیدواریم با استمرار این جلسات و پیگیری مصوبات، گام‌های مؤثری در جهت افزایش رضایت‌مندی عمومی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و صنایع‌دستی استان برداشته شود.

معاونین حاضر در جلسه نیز به ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد حوزه‌های تحت مدیریت خود پرداختند و پیرامون چالش‌های اجرایی و راهکارهای قانونی تبادل نظر شد. کمیته مدیریت عملکرد به‌صورت دوره‌ای و با هدف رصد دقیق عملکرد واحدهای ستادی و شهرستانی و با نگاه ویژه به تحقق شعارهای تحول اداری در این اداره‌کل برگزار می‌شود.

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