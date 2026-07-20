بیش از ۹ هزار زائر زنجانی در سامانه سماح ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رحیم شکری روز دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به اعمال محدودیت زمانی تا ۱۳ شهریورماه برای ثبت نام در این سامانه، علاقه مندان باید هرچه سریعتر در این خصوص اقدام کنند و آن را به روزهای پایانی، موکول نکنند.
مدیر حج و زیارت استان زنجان افزود: زائران برای بهره مندی از خدمات بیمه ای، درمانی، امکانات پزشکی، امداد و دریافت تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق به عنوان ارز اربعین باید در این سامانه ثبت نام کنند.
او اظهار کرد: اعزام زائران از سوم مردادماه امسال آغاز میشود و تا ۱۵ مرداد همزمان با روز اربعین ادامه خواهد یافت.
شکری با تاکید بر اینکه زائران دریافت گذرنامه را به روزهای پایانی موکول نکنند، تصریح کرد: در حال حاضر دفاتر «پلیس + ۱۰» و نرمافزار «پلیس من» آماده پیگیری درخواستهای متقاضیان در سریعترین زمان ممکن است.
او گفت: به این منظور هر دو گذرنامه بین المللی با جلد قهوهای رنگ و گذرنامه زیارتی با جلد آبی رنگ قابلیت استفاده و سفر به کشور عراق را دارد و هر ۲ گذرنامه پنج سال معتبر است.
شکری خاطرنشان کرد: در کنار این اقدامات اولیه، تمهیدات ویژهای نیز برای تردد زائران پیش بینی شده است به طوریکه موکبهای زنجان در مسیر پیاده روی زائران مستقر خواهد شد و اتوبوسهای ویژهای نیز برای حضور علاقه مندان در این مراسم و تسهیل در تردد زائران فراهم شده است.
مدیر حج و زیارت استان زنجان با بیان اینکه خدمات بیمه، درمان و امداد، تنها شامل زائرانی میشود که ثبتنام آنها در سامانه «سماح» قطعی شده است، افزود: مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت خدمات بیمه و هلال احمر از زائران دریافت میشود تا در صورت بروز هرگونه پیشامدی برای آنان در خاک عراق یا جمهوری اسلامی ایران، امکان بهرهمندی از پوششهای کامل بیمهای و امدادی فراهم باشد.
مدیر حج و زیارت استان زنجان با اشاره به اولویتبندی مرزها از سوی زائران، اظهار داشت: در مبادی خروجی، مرز مهران بیشترین استقبال را میان زائران زنجانی دارد و مرزهای شلمچه، خسروی، چذابه و مسیرهای هوایی در اولویتهای بعدی انتخاب زائران قرار میگیرد.
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