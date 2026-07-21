به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ با هدف معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر و بازنمایی شکوه تمدنی استان زنجان، نشست تخصصی تولید محتوای گردشگری با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، معاونین توسعه مدیریت و گردشگری، روسای گروه‌ها و کارشناسان خبره این حوزه در عمارت تاریخی دارایی زنجان برگزار شد.

سید میکائیل موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی استان زنجان با تأکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای ارتقای جایگاه گردشگری زنجان در سطح ملی، اظهار کرد: زنجان گنجینه‌ای از تاریخ، صنایع‌دستی و رویدادهای فرهنگی بی‌نظیر است که برای انتقال این شکوه به مخاطبان ملی، نیازمند تولید محتوای فاخر، خلاقانه و مبتنی بر اصالت هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: رویکرد ما در این دوره، تمرکز بر مخاطبان هدف در استان‌های گردشگرفرست است تا با ارائه روایتی دقیق و جذاب از ظرفیت‌های استان، زنجان را به یکی از مقاصد اصلی سفر در تقویم گردشگران ایرانی تبدیل کنیم.

او در ادامه این جلسه بیان کرد: برنامه‌ای جامع جهت تولید و عرضه محصولات رسانه‌ای با کیفیت بالا، به‌منظور پخش در شبکه‌های استانی هفت استان هدف (گردشگرفرست) تدوین و تصویب شد. این برنامه شامل سیاست‌گذاری در خصوص نحوه معرفی جاذبه‌های تاریخی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با زبان تصویر و هنر برای مخاطبانِ آن مناطق است.

معاونین و کارشناسان حاضر در جلسه نیز به بررسی ابعاد فنی و محتوایی این طرح پرداخته و بر اهمیت استفاده از تکنیک‌های نوینِ روایت‌گری در تولیدات رسانه‌ای تأکید کردند.

عمارت تاریخی دارایی به عنوان محل برگزاری این نشست، خود بخشی از هویت معماری و تاریخی زنجان است که فضای مناسبی را برای هم‌افزایی فکری جهت تدوین راهبردهای کلان گردشگری فراهم آورده است. این برنامه‌ریزی‌ها گامی عملی در جهت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت شبکه‌های استانی کشور برای معرفی زنجان، پایتخت شور و شعور حسینی و دیار صنایع‌دستی است.

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