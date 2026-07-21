۳۰ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۹

اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان طارم با اجرای گشت‌های شبانه تقویت می‌شود

اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان طارم با اجرای گشت‌های شبانه تقویت می‌شود

فرمانده یگان حفاظت اداره میراث‌فرهنگی استان زنجان از اجرای طرح سرکشی و بازدیدهای شبانه تیم‌های عملیاتی این یگان از آثار، محوطه‌ها و تپه‌های تاریخی شهرستان طارم با هدف پیشگیری از هرگونه تعرض و حفاری غیرمجاز خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ ناصر حبیبیان رروز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت صیانت از مواریث فرهنگی اظهار کرد: با توجه به گستردگی و پراکندگی محوطه‌های تاریخی در سطح شهرستان، تیم‌های گشت‌زنی این یگان به‌صورت شبانه‌روزی و با اولویت‌بندی مناطق حساس، به‌طور مستمر در حال پایش و مراقبت از عرصه‌های تاریخی هستند.

 فرمانده یگان حفاظت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه حفاظت از آثار ملی وظیفه‌ای همگانی است، افزود: نیروهای یگان حفاظت با آمادگی کامل و بهره‌گیری از تجهیزات نظارتی، هرگونه تحرک مشکوک در اطراف تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی را تحت رصد دقیق دارند و با متخلفان و سوداگران میراث‌فرهنگی قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد شد.

او ضمن قدردانی از تعامل و همکاری سازنده مردم محلی و انجمن‌های میراث‌فرهنگی در حفاظت از آثار تاریخی خاطرنشان کرد: «از تمامی شهروندان و دوستداران میراث‌فرهنگی درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در اطراف آثار و محوطه‌های تاریخی، مراتب را بلافاصله از طریق شماره تماس [شماره تماس یگان را در اینجا وارد کنید] به اطلاع یگان حفاظت برسانند.

سرهنگ حبیبیان در پایان تأکید کرد: حفاظت از هویت تاریخی این مرز و بوم اولویت اصلی این یگان است و اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو، تمدن و تاریخ شهرستان طارم را دستمایه نیات مجرمانه خود قرار دهند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405043002285
زهرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha