به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ ناصر حبیبیان رروز ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت صیانت از مواریث فرهنگی اظهار کرد: با توجه به گستردگی و پراکندگی محوطه‌های تاریخی در سطح شهرستان، تیم‌های گشت‌زنی این یگان به‌صورت شبانه‌روزی و با اولویت‌بندی مناطق حساس، به‌طور مستمر در حال پایش و مراقبت از عرصه‌های تاریخی هستند.

فرمانده یگان حفاظت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه حفاظت از آثار ملی وظیفه‌ای همگانی است، افزود: نیروهای یگان حفاظت با آمادگی کامل و بهره‌گیری از تجهیزات نظارتی، هرگونه تحرک مشکوک در اطراف تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی را تحت رصد دقیق دارند و با متخلفان و سوداگران میراث‌فرهنگی قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد شد.

او ضمن قدردانی از تعامل و همکاری سازنده مردم محلی و انجمن‌های میراث‌فرهنگی در حفاظت از آثار تاریخی خاطرنشان کرد: «از تمامی شهروندان و دوستداران میراث‌فرهنگی درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در اطراف آثار و محوطه‌های تاریخی، مراتب را بلافاصله از طریق شماره تماس [شماره تماس یگان را در اینجا وارد کنید] به اطلاع یگان حفاظت برسانند.

سرهنگ حبیبیان در پایان تأکید کرد: حفاظت از هویت تاریخی این مرز و بوم اولویت اصلی این یگان است و اجازه نخواهیم داد عده‌ای سودجو، تمدن و تاریخ شهرستان طارم را دستمایه نیات مجرمانه خود قرار دهند.

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