۳۰ میلیارد تومان برای مرمت گنبد سلطانیه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکاییل موسوی روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ با اشاره به مصوبات سفر رئیسجمهوری و وزیر میراثفرهنگی به استان زنجان اظهار کرد: بر اساس مصوبات سفر استانی، ۳۰ میلیارد تومان اعتبار طی دو سال برای مرمت گنبد سلطانیه اختصاص یافته است و امسال ۱۵ میلیارد تومان از این اعتبار در دو مرحله تخصیص خواهد یافت که بخشی از آن پرداخت شده و بخش دیگر نیز به زودی اختصاص مییابد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: تکمیل مرمت ایوانها، کتیبههای تاریخی، نصب درِ اصلی ضلع شرقی، ساماندهی کاوشهای باستانشناسی، جمعآوری داربستهای قدیمی و تکمیل مرمت داخلی گنبد از مهمترین برنامههای اجرایی است.
او خاطرنشان کرد: یکی از مطالبات جدی وزیر میراثفرهنگی نیز جمعآوری داربستهایی است که سالها در داخل گنبد باقی ماندهاند و تلاش میکنیم پس از پایان مرمتها، در آینده از تجهیزات بالابر به جای داربست استفاده شود.
موسوی با اشاره به برنامههای ساماندهی محوطه گنبد سلطانیه گفت: ارگ تاریخی ۱۴ هکتاری سلطانیه با استفاده از سنگهای همجنس تکمیل خواهد شد، نردههای فعلی جمعآوری میشود و فضای پیرامونی به محیطی مناسب برای حضور شهروندان و گردشگران تبدیل خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: هدف ما این است که علاوه بر خود گنبد، محوطه تاریخی سلطانیه نیز به فضایی جذاب برای گردش، پیادهروی و بازدید تبدیل شود تا این اثر جهانی بیش از گذشته در شأن جایگاه تاریخی خود مورد استفاده قرار گیرد.
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