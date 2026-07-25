به گزارش خبرنگار میراث آریا، حجت‌الاسلام علی عیسی‌زاده روز ۳ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پس از حدود دو ماه برنامه‌ریزی، هماهنگی و آماده‌سازی، کاروان برپایی موکب روز چهارشنبه هفته گذشته از آستان مقدس امامزاده سیدابراهیم(ع) زنجان به سمت مرز خسروی اعزام شد. این کاروان با همراهی ۲۰ خادم افتخاری و یک دستگاه کامیون حامل تجهیزات و اقلام مورد نیاز، در محل استقرار موکب مستقر شد و از امروز، دوم مردادماه، خدمت‌رسانی خود را به زائران آغاز کرده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان و مسئول موکب شهدای کربلا افزود: در مرحله نخست، خدمات موکب با توزیع آب و چای آغاز شده و از امروز، پذیرایی از زائران با وعده‌های غذایی نیز انجام می‌شود.

او با تشریح برنامه‌های این موکب گفت: اقامه نمازهای جماعت سه‌گانه، توزیع وعده‌های صبحانه، ناهار و شام، توزیع اقلام فرهنگی، استقرار مبلغان اعزامی سازمان اوقاف و امور خیریه برای فعالیت‌های تبلیغی، مشاوره و پاسخگویی به مسائل شرعی و اعتقادی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به‌ویژه رهبر شهید انقلاب و تبیین فرهنگ انتظار و معارف مهدوی، از جمله خدمات پیش‌بینی‌شده در این موکب است.

حجت‌الاسلام عیسی‌زاده درباره خادمان و نحوه تأمین هزینه‌های موکب نیز اظهار داشت: تمامی خادمان این موکب از کارکنان اداره‌کل اوقاف، خادمان امامزادگان و بقاع متبرکه و نیروهای داوطلب مردمی هستند که به‌صورت افتخاری به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمت می‌کنند. همچنین هزینه‌های این موکب از محل درآمد موقوفاتی تأمین می‌شود که با نیت اطعام و خدمت به زائران حسینی وقف شده‌اند و بخش قابل توجهی از موقوفات استان زنجان نیز به همین نیت اختصاص یافته است که نشان‌دهنده ارادت عمیق مردم این استان به ساحت مقدس سیدالشهدا(ع) است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان و مسئول موکب شهدای کربلا با دعوت از زائران برای انتخاب مرز خسروی برای سفرهای زیارتی اظهار کرد: خدمت‌رسانی موکب شهدای کربلا از امروز، دوم مردادماه، آغاز شده و تا دو روز پس از اربعین حسینی ادامه خواهد داشت. مرز خسروی به دلیل نزدیکی به شهرهای زیارتی عراق، شرایط مناسب آب‌وهوایی، امکانات مطلوب و ازدحام کمتر، یکی از بهترین مسیرهای تردد زائران اربعین به شمار می‌رود و امیدواریم توفیق میزبانی و خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را داشته باشیم.

اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان برای نهمین سال با بهره‌گیری از ظرفیت موقوفات، امامزادگان و بقاع متبرکه، در عرصه خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی حضور فعال دارد و امسال نیز با برپایی موکب شهدای کربلا در مرز خسروی، خدمات فرهنگی، تبلیغی و رفاهی متنوعی به زائران ارائه می‌کند. این موکب در فاصله ۵۰۰ متری از ورودی پایانه مرزی خسروی و جلوی هتل ثامن مستقر است.

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