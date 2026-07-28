به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی، روز ۶ مردادماه ۱۴۰۵، ضمن تشریح برنامههای این ادارهکل برای میزبانی از زائرین و مسافران عبوری اظهار کرد: با هدف تسهیل در امر خدمترسانی و ارتقای سطح رفاه زائرین، ۸ موکب پذیرایی در مجتمعهای گردشگری و رفاهی محورهای مواصلاتی استان برپا شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به اهمیت نقش استان زنجان به عنوان یکی از مسیرهای اصلی عبور زائرین در کشور، افزود: تیمهای نظارتی ویژهای تشکیل شدهاند تا به صورت شبانهروزی بر نحوه عملکرد این مراکز و کیفیت خدمات ارائه شده به زائرین نظارت داشته باشند. اولویت اصلی ما، اطمینان از رعایت استانداردهای بهداشتی و ارائه خدمات مطلوب به مسافران است.
او در تشریح جزئیات مکانهای استقرار این موکبها که در نقاط پرتردد استان پیشبینی شدهاند، بیان کرد: در حال حاضر ۸ موکب فعال در محورهای مواصلاتی استان آماده پذیرایی از زائرین و هموطنان عزیز هستند که در محور بیجار - سعیدآباد هیئت رزمندگان، محور خدابنده - همدان مجتمع ولایت، محور ابهر - خدابنده موکب قمر بنیهاشم (ع)، اتوبان زنجان - تبریز مجتمعهای رونیکام و گونآی و اتوبان زنجان - قزوین موکب شهر آفتاب و مجتمعهای خدماتی-رفاهی غزال و ملل شهرستان خرمدره و ابهر فعال هستند.
موسوی خاطرنشان کرد: این ادارهکل هم تمامی ظرفیتهای خود را برای ایجاد فضایی امن، آرام و درخور شأن زائرین به کار گرفته است و امیدواریم این خدماترسانی، خاطرهای خوش از میزبانی مردم ولایتمدار زنجان در ذهن مسافران به یادگار بگذارد.
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