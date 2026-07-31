همایش ملی بزرگداشت شیخ اشراق در شهر تاریخی سهرورد برگزار شد/ تأکید بر توسعه گردشگری فرهنگی با معرفی مفاخر ملی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همایش ملی بزرگداشت حکیم شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق) با حضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی و محلی، استادان دانشگاه و پژوهشگران، عصر روز پنج‌شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵ در شهر تاریخی سهرورد با هدف پاسداشت مقام علمی و فلسفی بنیان‌گذار مکتب حکمت اشراق و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهر برگزار شد.

معصومه شیری در حاشیه برگزاری این همایش اظهار کرد: همایش ملی بزرگداشت حکیم فرزانه، شیخ شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق)، با حضور مقامات کشوری، استانی، مسئولان شهرستانی، استادان برجسته دانشگاه، پژوهشگران، اندیشمندان و جمعی از علاقه‌مندان حوزه حکمت و فلسفه، در شهر تاریخی سهرورد برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده افزود: این همایش با هدف پاسداشت مقام علمی، فلسفی و فرهنگی بنیان‌گذار مکتب حکمت اشراق، تبیین جایگاه والای اندیشه‌های این فیلسوف نامدار جهان اسلام و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی شهر سهرورد برگزار شد.

او در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد فرهنگی، خاطرنشان کرد: برگزاری این همایش، جلوه‌ای از اهتمام مسئولان و نهادهای فرهنگی کشور به تکریم مفاخر علمی و فرهنگی ایران اسلامی و گامی مؤثر در معرفی هرچه بیشتر جایگاه ممتاز شیخ شهاب‌الدین سهروردی در تاریخ اندیشه، فلسفه و تمدن اسلامی به شمار می‌رود.

شیری بیان کرد: حکیم شیخ شهاب‌الدین سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، از برجسته‌ترین فیلسوفان و اندیشمندان تاریخ ایران و جهان اسلام است که با بنیان‌گذاری مکتب حکمت اشراق و تألیف آثار ارزشمند فلسفی، جایگاهی ماندگار در میراث علمی، فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی از خود بر جای گذاشته است.

فرماندار شهرستان خدابنده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، بخشداران، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فرهیختگان و مسئولان محلی نیز در این آیین حضور داشتند که با ادای احترام به مقام شامخ شیخ اشراق، بر ضرورت صیانت از میراث فاخر علمی، فرهنگی و تاریخی این اندیشمند بزرگ و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی شهر سهرورد در راستای توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی مفاخر ملی تأکید کردند.

در این مراسم، محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، جمعی از استادان برجسته حوزه فلسفه، پژوهشگران و صاحب‌نظران فرهنگی کشور حضور یافتند و در خصوص ابعاد مختلف شخصیت علمی، فلسفی و فرهنگی شیخ اشراق و نقش بی‌بدیل او در گسترش حکمت اسلامی و پیوند فلسفه ایرانی با معارف اسلامی به سخنرانی پرداختند.



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