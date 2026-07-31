۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۲

همایش ملی بزرگداشت شیخ اشراق در شهر تاریخی سهرورد برگزار شد/ تأکید بر توسعه گردشگری فرهنگی با معرفی مفاخر ملی

همایش ملی بزرگداشت شیخ اشراق در شهر تاریخی سهرورد برگزار شد/ تأکید بر توسعه گردشگری فرهنگی با معرفی مفاخر ملی

همایش ملی بزرگداشت حکیم شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق) در شهر تاریخی سهرورد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، همایش ملی بزرگداشت حکیم شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق) با حضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی و محلی، استادان دانشگاه و پژوهشگران، عصر روز پنج‌شنبه ۸ مردادماه ۱۴۰۵ در شهر تاریخی سهرورد با هدف پاسداشت مقام علمی و فلسفی بنیان‌گذار مکتب حکمت اشراق و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این شهر برگزار شد.

معصومه شیری در حاشیه برگزاری این همایش اظهار کرد: همایش ملی بزرگداشت حکیم فرزانه، شیخ شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق)، با حضور مقامات کشوری، استانی، مسئولان شهرستانی، استادان برجسته دانشگاه، پژوهشگران، اندیشمندان و جمعی از علاقه‌مندان حوزه حکمت و فلسفه، در شهر تاریخی سهرورد برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خدابنده افزود: این همایش با هدف پاسداشت مقام علمی، فلسفی و فرهنگی بنیان‌گذار مکتب حکمت اشراق، تبیین جایگاه والای اندیشه‌های این فیلسوف نامدار جهان اسلام و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی شهر سهرورد برگزار شد.

او در ادامه با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد فرهنگی، خاطرنشان کرد: برگزاری این همایش، جلوه‌ای از اهتمام مسئولان و نهادهای فرهنگی کشور به تکریم مفاخر علمی و فرهنگی ایران اسلامی و گامی مؤثر در معرفی هرچه بیشتر جایگاه ممتاز شیخ شهاب‌الدین سهروردی در تاریخ اندیشه، فلسفه و تمدن اسلامی به شمار می‌رود.

شیری بیان کرد: حکیم شیخ شهاب‌الدین سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، از برجسته‌ترین فیلسوفان و اندیشمندان تاریخ ایران و جهان اسلام است که با بنیان‌گذاری مکتب حکمت اشراق و تألیف آثار ارزشمند فلسفی، جایگاهی ماندگار در میراث علمی، فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی از خود بر جای گذاشته است.

فرماندار شهرستان خدابنده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار،  معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار، بخشداران، شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فرهیختگان و مسئولان محلی نیز در این آیین حضور داشتند که  با ادای احترام به مقام شامخ شیخ اشراق، بر ضرورت صیانت از میراث فاخر علمی، فرهنگی و تاریخی این اندیشمند بزرگ و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی شهر سهرورد در راستای توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی مفاخر ملی تأکید کردند.

در این مراسم، محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، جمعی از استادان برجسته حوزه فلسفه، پژوهشگران و صاحب‌نظران فرهنگی کشور حضور یافتند و در خصوص ابعاد مختلف شخصیت علمی، فلسفی و فرهنگی شیخ اشراق و نقش بی‌بدیل او در گسترش حکمت اسلامی و پیوند فلسفه ایرانی با معارف اسلامی به سخنرانی پرداختند.
 

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کد خبر 1405050900660
زهرا محمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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