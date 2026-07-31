به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به خوی، به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، علی علائی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی، ۹ مردادماه از هتل ۵ ستاره در حال ساخت امام رضا(ع) که در حال ساخت است، بازدید کردند. همچنین در ادامه این سفر، عملیات اجرایی پروژه شمس تبریزی نیز مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

در این بازدیدها، بر تسریع روند اجرای پروژه‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهرستان خوی تأکید شد.

علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی در جریان این بازدیدها با تأکید بر اهمیت جذب مشارکت بخش خصوصی اظهار کرد: سیاست کلان وزارت‌خانه بر حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذارانی است که در مناطق دارای ظرفیت‌های بالای فرهنگی و تاریخی همچون خوی، زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی ایجاد می‌کنند.

او اضافه کرد: پروژه‌هایی مانند هتل ۵ ستاره امام رضا(ع) و مجموعه شمس تبریزی، پیشران‌های اصلی توسعه گردشگری در این منطقه هستند و با رفع چالش‌های احتمالی در روند اجرای این طرح‌ها، شاهد ایجاد تحولی پایدار در صنعت گردشگری آذربایجان غربی خواهیم بود.

ارتقای استانداردهای اقامتی خوی با افتتاح هتل ۵ ستاره امام رضا(ع)

مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان، در حاشیه این بازدیدها با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر خوی در حوزه گردشگری و تاریخی، تصریح کرد: تکمیل پروژه هتل امام رضا(ع) به عنوان نخستین هتل ۵ ستاره منطقه، نقطه عطفی در ارتقای استانداردهای اقامتی و میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی خواهد بود.

او افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی با تمام توان در پی رفع موانع اداری و تسریع در روند بهره‌برداری از این پروژه سرمایه‌گذاری است.

توسعه گردشگری در خوی، اولویتی راهبردی برای رونق اقتصادی منطقه است

در بخش دیگری از این بررسی‌ها، علی علائی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی، بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه زیرساخت‌های پیرامونی مقبره شمس تبریزی تأکید کرد.

او خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری در خوی، اولویتی راهبردی برای رونق اقتصادی منطقه است و مدیریت شهری و استانی در تلاش‌اند تا با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، شرایط را برای تبدیل خوی به یکی از مقاصد اصلی گردشگری فرهنگی در شمال‌غرب کشور مهیا سازند.

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