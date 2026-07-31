به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در سفر به آذربایجان غربی به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، ۹ مردادماه از زیرساخت‌های پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر بازدید کردند. این مرز که طی سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین گذرگاه‌های زائران اربعین حسینی تبدیل شده است، اکنون به‌عنوان فرصتی طلایی برای ارتقای ظرفیت‌های گردشگری مذهبی و تبادلات فرهنگی در شمال‌غرب کشور شناخته می‌شود.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جریان این بازدید، ضمن ارزیابی وضعیت خدمات‌رسانی به زائران، تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های اقامتی و رفاهی در مسیرهای منتهی به تمرچین نه تنها کیفیت میزبانی از زائران را بهبود می‌بخشد، بلکه زمینه‌ای پایدار برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم می‌کند.

شالبافیان با اشاره به اینکه تمرچین دروازه ورود به اقلیم کردستان عراق و مسیری تاریخی برای تعاملات منطقه‌ای است، تصریح کرد: وزارت میراث‌فرهنگی با هدف بهره‌برداری حداکثری از این موقعیت استراتژیک، از طرح‌های توسعه‌ای در این منطقه حمایت ویژه‌ای خواهد کرد.

مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی نیز در این بازدید، نقش‌آفرینی در حماسه اربعین را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقلیمی استان برشمرد.

او افزود: با هم‌افزایی دستگاه‌های استانی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت امکانات اقامتی و خدماتی، به دنبال آن هستیم که مرز تمرچین را فراتر از یک گذرگاه عبوری، به یک پهنه فعال گردشگری تبدیل کنیم که در طول سال پذیرای گردشگران داخلی و خارجی باشد و رونق اقتصادی پایداری را برای منطقه پیرانشهر به ارمغان آورد.

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