به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در سفر به آذربایجان غربی به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، ۹ مردادماه از پایگاه ملی تپه حسنلو نقده بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت فعلی این اثر باستانی و ارزیابی پتانسیل‌های موجود برای توسعه گردشگری در منطقه انجام شد. تپه حسنلو به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط استراتژیک میراث‌فرهنگی منطقه، نه تنها حامل میراث غنی دوران باستان است، بلکه می‌تواند با مدیریت صحیح و زیرساخت‌سازی مناسب، به یکی از قطب‌های اصلی جذب گردشگر داخلی و خارجی در استان آذربایجان غربی تبدیل شود.

در جریان این بازدید، مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی بر ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های رفاهی و تسهیل دسترسی به این سایت تاریخی تأکید کردند.

شالبافیان با اشاره به اهمیت اقتصادی سایت‌های تاریخی، بر نقش کلیدی مدیریت هوشمندانه منابع و جذب سرمایه‌گذاران برای تبدیل این میراث ملموس به فرصت‌های شغلی و اقتصادی برای مردم محلی در منطقه نقده تأکید کرد.

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