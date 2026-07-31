بهگزارش خبرنگار میراث آریا، علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در سفر به آذربایجان غربی به همراه مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، ۹ مردادماه از روند احداث اولین هتل ۵ ستاره مهاباد بازدید کردند.
مرتضی صفری مدیرکل میراثفرهنگی استان در توضیح جزئیات این پروژه اظهار کرد: این هتل در واقع ️اولین هتل ۵ ستاره جنوب آذربایجان غربی بوده که در قالب همایش اینوا در تیرماه سال گذشته با سرمایهگذاری یکهزار میلیارد تومان در مهاباد کلنگزنی شد.
او افزود: این طرح یکی از بزرگترین طرحهای گردشگری آذربایجان غربی بوده و طراحی براساس پروژههای مدرن و دوستدار محیط زیست بوده و کانسپت طرح آن شبیه موج آب و سیال بوده که برگرفته از سد مهاباد است و در آن استفاده از مصالح نوین و صرفهجویی در مصرف انرژی مورد تاکید قرار دارد.
صفری ادامه داد: این هتل در ۱۷ طبق احداث خواهد شد و دارای بخشهایی مانند سوئیتهای اقامتی، رستوران سنتی و مدرن، استخر، کافیشاپ، تالار مراسم آیینی، فروشگاههای صنایعدستی، اتاق بازی کودک و ... خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی تصریح کرد: هتل ۵ ستاره مهاباد در زمینی به مساحت بیش از دوهزار و ۳۵۰ متر مربع و زیربنای ۲۷هزار مترمربع احداث میشود و شامل ۱۲۱ اتاق و ۲۸۰ تخت اقامتی خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما