به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی بالیده اظهار کرد: لک‌لک سیاه در حاشیه جنگل‌های روستای پیرصفا شناسایی شد و ثبت حضور آن، اتفاقی مهم برای تنوع زیستی شهرستان مریوان به شمار می‌رود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان با اشاره به جایگاه مریوان به عنوان یکی از زیستگاه‌های ارزشمند پرندگان، افزود: لک‌لک سیاه از گونه‌های کم‌جمعیت و حساس به تغییرات محیطی است که معمولا زیستگاه‌های آرام، مناطق جنگلی و حاشیه رودخانه‌ها را برای زندگی انتخاب می‌کند.

او عنوان کرد: ثبت این گونه در زریبار می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت بالای این تالاب بین‌المللی و شرایط مناسب زیستگاهی آن برای میزبانی از گونه‌های مختلف جانوری باشد.

بالیده با تاکید بر ضرورت حفاظت از زیست‌بوم‌های طبیعی، یادآور شد: مدیریت اصولی منابع آبی، جلوگیری از شکار غیرمجاز و مشارکت جوامع محلی از مهم‌ترین عوامل در تداوم حضور گونه‌های ارزشمند پرندگان در منطقه است.

دره‌تفی مریوان به عنوان «شهر لک‌لک‌ها» و یکی از ظرفیت‌های مهم طبیعت‌گردی منطقه، در کنار تالاب زریبار، تصویری منحصربه‌فرد از پیوند فرهنگ، طبیعت و گردشگری در مریوان ایجاد کرده است، ظرفیتی که می‌تواند نقش مهمی در معرفی این شهرستان به عنوان مقصد پرنده‌نگری و گردشگری طبیعی ایفا کند.

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