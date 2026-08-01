به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث‌آریا، مجتبی سعادتیان روز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: این نشست در ادامه برگزاری کمیته‌های تخصصی شورای راهبردی گردشگری استان و با محوریت بررسی وظایف حوزه میراث‌فرهنگی در اجرای سند توسعه گردشگری کشور برگزار شد تا ظرفیت‌های پژوهشی، حفاظتی و مرمتی استان در تحقق اهداف این سند مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: در این جلسه، پیشنهادهای مرتبط با ایجاد پایگاه‌های پژوهشی در مناطق دارای ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی، تقویت فعالیت‌های پژوهشی، دیجیتال‌سازی اطلاعات میراث‌فرهنگی، توسعه بانک‌های اطلاعاتی تخصصی، راه‌اندازی مرکز آموزش مهارت‌های سنتی مرمت و معماری بومی و همچنین برگزاری رویدادهای فرهنگی در پایگاه‌ها و موزه‌های استان مورد بررسی قرار گرفت.

او ادامه داد: یکی از محورهای مهم نشست، بهره‌گیری از ظرفیت دانش بومی، تجربیات تاریخی و توان علمی استان در برنامه‌ریزی‌های حوزه حفاظت، مرمت و پژوهش بود تا این ظرفیت‌ها در کنار برنامه‌های توسعه گردشگری، زمینه حفظ، صیانت و معرفی هرچه بهتر میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان را فراهم کند.

سعادتیان با اشاره به نقش پژوهش در تصمیم‌سازی‌های حوزه میراث‌فرهنگی بیان کرد: استفاده از مطالعات علمی، مستندسازی آثار، انتقال دانش استادکاران سنتی به نسل جوان، تقویت همکاری با مراکز علمی و پژوهشی و مشارکت حوزه میراث‌فرهنگی در طرح‌های مطالعاتی دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به تحقق اهداف سند توسعه گردشگری کمک کند.

او افزود: در این نشست همچنین راهکارهای حفاظت از آثار تاریخی همزمان با اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی، استفاده از ظرفیت میراث‌فرهنگی در توسعه پایدار و بهره‌گیری از توان جوامع محلی در حفظ و معرفی داشته‌های تاریخی استان مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه نشست، مدیران پایگاه‌های میراث‌فرهنگی، کارشناسان و فعالان این حوزه نیز با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی، بر ضرورت تقویت پژوهش‌های کاربردی، ارتقای آموزش‌های تخصصی، حفظ دانش بومی و استفاده از تجربیات تاریخی در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان تأکید کردند.

بر اساس جمع‌بندی این نشست، مقرر شد پیشنهادهای ارائه‌شده پس از بررسی کارشناسی، برای طرح در شورای راهبردی گردشگری استان تدوین و در برنامه‌های اجرایی حوزه میراث‌فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

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