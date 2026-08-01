به گزارش خبرنگار میراثآریا، فاز نخست عملیات اجرایی مرمت دبیرستان تاریخی انوشیروان دادگر، پس از تأمین اعتبار از سوی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران آغاز شده و هماکنون در مرحله اجرا قرار دارد.
مرتضی ادیبزاده، معاون میراث فرهنگی استان تهران، با اشاره به اهمیت این اثر تاریخی گفت: دبیرستان تاریخی انوشیروان دادگر از بناهای شاخص دوره پهلوی اول در تهران است که علاوه بر نقش مؤثر در توسعه آموزش نوین، از منظر معماری نیز دارای ارزشهای تاریخی و فرهنگی قابل توجهی است. این بنای ارزشمند در گذر زمان در بخشهایی از جمله درها و پنجرههای چوبی، آرایههای گچی و پوشش رنگی نما دچار آسیب و فرسودگی شده و به همین منظور اجرای عملیات حفاظتی و مرمتی آن در دستور کار ادارهکل قرار گرفته است.
وی افزود: در فاز نخست این پروژه، مرمت آرایههای گچی و تزئینات قاشقی ستونهای نمای جنوبی، گچکاری ایوان جنوبی، مرمت درها و پنجرههای چوبی نمای جنوبی و همچنین درها و پنجرههای نمای شرقی بنا انجام میشود. همچنین بخشهای آسیبدیده پوشش رنگی پایه ستونهای جبهه جنوبی پس از انجام اقدامات حفاظتی و زیرسازیهای لازم، مرمت و بازسازی خواهد شد.
ادیبزاده با اشاره به یکی از دستاوردهای مهم این عملیات مرمتی اظهار کرد: در جریان مرمت گچکاری ایوان جنوبی مدرسه تاریخی نوشیروان دادگر، یک کتیبه سنگی ارزشمند که در سال ۱۳۲۶ خورشیدی در محل نصب شده بود، شناسایی و از زیر لایههای پوششی نمایان شد.
معاون میراث فرهنگی استان تهران ادامه داد: این کتیبه حاوی اطلاعات ارزشمندی درباره تاریخ افتتاح مدرسه در سال ۱۳۱۵ خورشیدی و چگونگی احداث این بنای تاریخی است و از منظر مستندسازی تاریخچه بنا، اهمیت ویژهای دارد. کشف این کتیبه، ضمن تأکید بر ارزشهای تاریخی دبیرستان نوشیروان دادگر، اطلاعات مستند و قابل توجهی درباره پیشینه و روند شکلگیری این اثر شاخص معماری در اختیار پژوهشگران و علاقهمندان به میراث فرهنگی قرار میدهد.
معاون میراث فرهنگی استان تهران خاطرنشان کرد: عملیات پاکسازی، مرمت و حفاظت از این کتیبه تاریخی نیز همزمان با ادامه روند مرمت بنا در دستور کار مرمتگر پروژه قرار گرفته است.
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