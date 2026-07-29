پیشنهاد برگزاری رویداد ملی زنجیره ارزش آبگینه در ورامین مطرح شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، پیشنهاد برگزاری رویداد ملی زنجیره ارزش آبگینه در شهرستان ورامین، به عنوان شهر ملی آبگینه، روز چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ در نشستی با حضور سعید شاهرخی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تهران، مهدی عسکری، معاون اداره کل حمایت از تولید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اعضای تشکل حرفه ای صنایع دستی استان تهران مطرح و بررسی شد.
سعید شاهرخی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تهران، در این نشست بر اهمیت برگزاری رویداد ملی زنجیره ارزش آبگینه در شهرستان ورامین تاکید کرد و گفت: این رویداد با هدف تبادل دانش و تجربیات، شناسایی ظرفیت های مغفول، بررسی و رفع چالشهای موجود و ایجاد زمینه برای همکاریهای کلان ملی در حوزه آبگینه برگزار خواهد شد.
او افزود: تکمیل و توسعه زنجیره ارزش آبگینه، نوآوری در طراحی و تولید، بهرهگیری از فناوریهای نوین برای بهینهسازی فرآیندهای تولید، تامین پایدار مواد اولیه و تجهیزات و ارتقای توانمندی فعالان این حوزه از مهمترین محورهای پیشنهادی این رویداد است.
مهدی عسکری، معاون اداره کل حمایت از تولید وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز در این نشست بر اهمیت توجه به ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی حوزه آبگینه و ضرورت تقویت زنجیره ارزش این رشته تاکید کرد.
او بر ضرورت توجه به ظرفیتهای موجود در حوزه تولید آبگینه و حمایت از فعالان این رشته تاکید کرد و افزود: تقویت زنجیره ارزش آبگینه میتواند زمینهساز توسعه اقتصادی، افزایش توان تولیدکنندگان و ایجاد فرصتهای جدید برای همکاری و نوآوری در این حوزه باشد.
سعید شاهرخی، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان تهران، در پایان این نشست مقرر کرد که معاونت صنایعدستی استان تهران به عنوان دبیرخانه رویداد ملی زنجیره ارزش آبگینه، مسئولیت پیگیری، هماهنگی و اجرای این برنامه را بر عهده گیرد.
برگزاری این رویداد میتواند گامی موثر در راستای توسعه صنعت آبگینه کشور، تقویت جایگاه ورامین به عنوان شهر ملی آبگینه، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان و ایجاد زمینههای جدید برای تعامل، نوآوری و رونق اقتصادی در این حوزه باشد.
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