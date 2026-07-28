۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷

بررسی ۳۳ پرونده سرمایه‌گذاری در چهارمین کمیته فنی استان تهران/ ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری پایتخت

بررسی ۳۳ پرونده سرمایه‌گذاری در چهارمین کمیته فنی استان تهران/ ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری پایتخت

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، از بررسی ۳۳ پرونده سرمایه‌گذاری در چهارمین جلسه کمیته فنی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مستوفیان با اشاره به برگزاری جلسه چهارمین کمیته فنی استان تهران  در روز ۵ مردادماه ۱۴۰۵ در محل دفتر معاونت سرمایه‌گذاری اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه گردشگری و حمایت از فعالان این حوزه، ۳۳ پرونده پیشنهادی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف با حضور نمایندگان جوامع گردشگری و کارشناسان تخصصی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.

معاون سرمایه‌گذاری استان تهران، جزئیات پرونده‌های بررسی شده را تشریح کرد و افزود: این طرح‌ها شامل ۹ پرونده اقامتگاه بوم‌گردی، ۱۴ پرونده مجتمع گردشگری، ۴ هتل، ۲ اقامتگاه سنتی، یک هتل‌آپارتمان، یک سفره‌خانه سنتی، یک مرکز تفریحی و سرگرمی و یک مهمان‌پذیر است که با هدف ارتقای زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی استان تهران در دستور کار قرار گرفت.

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کد خبر 1405050600451
مریم خدابنده
دبیر مرضیه امیری

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