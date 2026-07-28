به گزارش خبرنگار میراث آریا، محسن قریشی، معاون ادارهکل سرمایهگذاری و زیرساخت معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در وبینار آموزشی آشنایی با «سامانه کنترل پروژههای سرمایهگذاری» با تشریح اهمیت راهاندازی سامانه کنترل پروژههای سرمایهگذاری، توضیحاتی درباره فرآیندهای مرتبط با پروژههای سرمایهگذاری در سطح کشور ارائه کرد.
قریشی با اشاره به تعدد پروژهها و حجم قابل توجه سرمایهگذاری در تأسیسات گردشگری، راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه کنترل پروژهها را یکی از نیازهای اساسی برای ارتقای نظارت، تسریع در روند اجرای پروژهها و پایش مستمر طرحهای سرمایهگذاری عنوان کرد.
در ادامه، علی مستوفیان، معاون سرمایهگذاری و تأمین منابع استان تهران، گزارشی از وضعیت سرمایهگذاری در استان ارائه کرد و بهرهگیری از ظرفیت ابزارهای کنترلی و نظارتی را از موضوعات مهم در مسیر تحقق اهداف توسعه سرمایهگذاری دانست و بر ضرورت استفاده از این ظرفیتها در برنامههای آتی تأکید کرد.
استان تهران با برخورداری از ۱۱۵ پروژه سرمایهگذاری و حجم سرمایهگذاری بالغ بر ۴۲۰ همت، سهم قابل توجهی، معادل حدود ۳۰ درصد از حجم سرمایهگذاری کشور، به خود اختصاص داده است.
در بخش دیگری از این نشست، مشاور سامانه، فرآیندهای استفاده از سامانه و نحوه بارگذاری اسناد فنی و اطلاعات مربوط به پروژهها را تشریح کرد و معاونان سرمایهگذاری استانها نیز ضمن آشنایی با قابلیتها و فرآیندهای سامانه، به بحث و تبادل نظر درباره نحوه بهرهبرداری از آن پرداختند.
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