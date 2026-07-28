مدیر میراث شهرستان ری از آغاز اقدامات برای ثبت جهانی آثار تاریخی این شهرستان خبر داد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محسن سعادتی، از آغاز اقدامات برای ثبت جهانی آثار تاریخی این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: طی دو هفته گذشته جلساتی با حضور مسئولان و کارشناسان وزارت میراث فرهنگی از جمله مشاور وزیر میراث، برگزار شده و روند مطالعات برای ثبت جهانی شهرری آغاز شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ری افزود: در قالب این مطالعات، مجموعهای از آثار شاخص شهرری از جمله دژ رشکان، چشمهعلی، برج طغرل، حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، قلعه گبری و دیگر ظرفیتهای تاریخی ری در حال بررسی هستند تا مشخص شود امکان ثبت جهانی مجموعه این کریدور تاریخی وجود دارد یا اینکه یکی از این آثار به صورت مستقل در فهرست یونسکو ثبت شود.
او با بیان اینکه ری یکی از مهمترین مناطق باستانشناسی ایران به شمار میرود، گفت: هر باستانشناسی که درباره تاریخ ایران مطالعه کرده باشد، با جایگاه تاریخی ری و چشمهعلی آشناست و همین پیشینه ارزشمند، ظرفیت مناسبی برای ثبت جهانی این آثار ایجاد کرده است.
سعادتی با اشاره به الزامات ثبت جهانی تصریح کرد: برای تحقق این هدف باید اقداماتی مانند مرمت برج طغرل، آزادسازی و ساماندهی حریم آثار، کاوشهای باستانشناسی در چشمهعلی، ایجاد سایتموزه، محوطهسازی، نصب تابلوهای معرفی و آمادهسازی زیرساختهای گردشگری انجام شود تا هنگام بازدید کارشناسان یونسکو، شرایط لازم برای ثبت جهانی فراهم باشد.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان ری با تأکید بر اینکه ثبت جهانی نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی است، خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی به تنهایی قادر به انجام این مسیر نیست و فرمانداری، شهرداری، دادستانی، راه و شهرسازی، استانداری و سایر دستگاههای مرتبط باید در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند؛ همانگونه که در پرونده ثبت جهانی الموت، همه دستگاههای استان قزوین پای کار آمدند.
او ادامه داد: ثبت جهانی هیچ محدودیتی برای مردم ایجاد نمیکند، بلکه موجب جذب اعتبارات بینالمللی، توسعه گردشگری، افزایش حفاظت از آثار تاریخی و رونق اقتصادی منطقه خواهد شد و پس از ثبت، این آثار متعلق به میراث جهانی محسوب میشوند و امکان بهرهمندی از حمایتهای بینالمللی را خواهند داشت.
سعادتی با اشاره به قدمت محوطه چشمهعلی نیز اظهار کرد: دانشگاه شهید بهشتی پس از حدود دو دهه، فصل جدید کاوشهای باستانشناسی این محوطه را آغاز کرده که نتایج آن در شناخت قدمت هشتهزار ساله استان تهران بسیار ارزشمند است و میتواند جایگاه تاریخی ری را بیش از پیش تقویت کند.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان ری با بیان اینکه ثبت جهانی ری پروژهای میانمدت است، گفت: با توجه به تجربه پروندههای مشابه، این فرآیند حدود سه تا پنج سال زمان نیاز دارد، اما در صورت همراهی دستگاههای مسئول، میتوان امیدوار بود نام شهرری در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شود و این اتفاق، زمینهساز تحول در حوزه حفاظت از آثار تاریخی و توسعه گردشگری این شهرستان باشد.
انتهای پیام/
نظر شما