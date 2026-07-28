به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید شاهرخی با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی هنرمندان به اعتبارات حمایتی، اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند با همراه داشتن تصویر مجوز فعالیت و کد شناسایی (شماره مجوز) برای طی مراحل اداری و بررسی شرایط بهره‌مندی از تسهیلات، به معاونت صنایع‌دستی استان تهران مراجعه کنند.

معاون صنایع‌دستی استان تهران افزود: در راستای شفافیت و تسریع در فرآیند تخصیص اعتبارات، اولویت بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی با متقاضیانی است که مدارک و مجوزهای قانونی آن‌ها در سامانه مربوطه ثبت و به تأیید نهایی رسیده باشد.

او در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی با هدف تقویت جایگاه فرهنگی و اقتصادی این حوزه و کمک به رونق فعالیت‌های تولیدی، از اولویت‌های اصلی معاونت صنایع‌دستی استان تهران است و این معاونت آمادگی دارد که در چارچوب ضوابط و مقررات، مشاوره و همکاری‌های لازم را برای تسهیل فرآیند جذب حداکثری اعتبارات حمایتی به هنرمندان ارائه کند.

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