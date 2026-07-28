۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸

اعتبارات حمایتی ۱۴۰۵؛ فرصتی برای حمایت هدفمند از هنرمندان صنایع‌دستی تهران

اعتبارات حمایتی ۱۴۰۵؛ فرصتی برای حمایت هدفمند از هنرمندان صنایع‌دستی تهران

معاون صنایع‌دستی استان تهران با اشاره به ابلاغ اعتبارات و تسهیلات حمایتی سال ۱۴۰۵، بر تسریع و تسهیل فرآیند شناسایی و حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی استان تأکید کرد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید شاهرخی با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی هنرمندان به اعتبارات حمایتی، اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند با همراه داشتن تصویر مجوز فعالیت و کد شناسایی (شماره مجوز) برای طی مراحل اداری و بررسی شرایط بهره‌مندی از تسهیلات، به معاونت صنایع‌دستی استان تهران مراجعه کنند.

معاون صنایع‌دستی استان تهران افزود: در راستای شفافیت و تسریع در فرآیند تخصیص اعتبارات، اولویت بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی با متقاضیانی است که مدارک و مجوزهای قانونی آن‌ها در سامانه مربوطه ثبت و به تأیید نهایی رسیده باشد.

او در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی با هدف تقویت جایگاه فرهنگی و اقتصادی این حوزه و کمک به رونق فعالیت‌های تولیدی، از اولویت‌های اصلی معاونت صنایع‌دستی استان تهران است و این معاونت آمادگی دارد که در چارچوب ضوابط و مقررات، مشاوره و همکاری‌های لازم را برای تسهیل فرآیند جذب حداکثری اعتبارات حمایتی به هنرمندان ارائه کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050600465
مریم خدابنده
دبیر مریم قربانی‌نیا

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