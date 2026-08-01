به گزارش خبرنگار میراث آریا، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قدس، روز پنجشنبه ۸ مردادماه جاری به همراه تیمی از کارشناسان، با هدف بررسی میدانی روند تولید، حمایت از هنرمندان و پیگیری چالشهای فراروی این حوزه، از کارگاههای تولید چرم و شیشهگری فعال در سطح شهرستان بازدید کرد.
در این بازدید که با حضور پیشکسوت صنایع دستی شهرستان همراه بود ، شکیبی از نزدیک در جریان کیفیت مواد اولیه، مراحل تولید، طرحهای نوآورانه و میزان صادرات این دو رشته ارزشمند صنایعدستی قرار گرفت و به گفتوگوی چهرهبهچهره با تولیدکنندگان پرداخت.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان قدس در حاشیه این سرکشی با تأکید بر ظرفیتهای بالای تولیدات چرمی و شیشهای در منطقه، گفت: هنرمندان این شهرستان در دو حوزه چرم و شیشه، آثار فاخر و قابل رقابتی تولید میکنند و رفع موانع تأمین مواد اولیه مرغوب و همچنین ساماندهی بازار فروش این محصولات، از اولویتهای اصلی این اداره محسوب میشود.
وی همچنین با استماع مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان، قول مساعد داد تا نسبت به پیگیری جدی جهت اخذ تسهیلات حمایتی و برپایی نمایشگاههای تخصصی برای معرفی این آثار هنری اقدام شود.
شکیبی در پایان بر لزوم ایجاد شبکهای منسجم برای بازاریابی دیجیتال محصولات چرم و شیشهگری شهرستان قدس تأکید کرد و خواستار ارائه راهکارهای عملی توسط کارشناسان برای رفع موانع تولید در این دو کارگاه شد.
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